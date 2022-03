Díaz insiste en gravar los beneficios "caídos del cielo" del sector eléctrico.

La vicepresidenta tercera y minsitra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tira la toalla en su propóisto por establecer un impuesto especial sobre los beneficios "caídos del cielo" de las eléctricas por la crisis energética que atraviesa el continente europeo, pese a las reticencias de una parte del Gobierno, como ha confesado en una entrevista radiofónica en la Cadena Ser. "Con el incremento de la inflación se está produciendo una de las mayores transferencias de rentas a estas empresas, han tenido un incremento del beneficio del 47%", ha destacado la vicepresidenta. La máxima representante de Unidas Podemos en el Ejecutivo ha insistido, como ya adelantó La Información la semana pasada, en evitar despidos, bajadas o congelaciones salariales en un momento en que la factura eléctrica, los combustibles o una parte de la cesta de los alimentos, han disparado la inflación por encima del 7,6%.

"No es el momento de despedir, es el momento de arrimar el hombro. No sería comprensible que los trabajadores de las empresas cotizadas que se han estado beneficiando con esta crisis tuvieran ver congelado o rebajado sus salario", ha reflexionado la vicepresidenta, que quiere alejarse, según ha indicado, de los métodos aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis de principios de la década pasada. En este sentido, Díaz no ha revelado ninguna medida clave del paquete que el Ejecutivo está ultimando de cara al próximo 29 de marzo. No obstante, la ministra de Trabajo ha emplazado a las negociaciones entre los agentes sociales esta cuestión. "Es importante que los sindicatos y los empresarios lleguen a un acuerdo, sería muy positivo para el país", ha asegurado Díaz, aunque ha recordado que "el salario mínimo lo marca el Gobierno".

Durante su intervención radiofónica, la titular de la cartera de Trabajo ha apuntado a que siguen empujando para incluir la prohibición de esos despidos y de cualquier revisión salarial a la baja de cara al plan de choque contra la crisis de la guerra en Ucrania, aunque en este punto también ha evidenciado una serie de discrepancias en el Consejo de Ministros. "No lo comprendo. Los ERTE y otros mecanismos, fue lo que hizo que la pandemia se resolviera de manera diferente a todas las crisis en la historia de la democracia española", ha puntualizado Díaz, que pese a todo ha remarcado la solidez del Gobierno.

Pese a que la vicepresidenta ha mantenido que el Ejecutivo actúa con una sola voz, ha querido recalcar que el giro histórico respecto a la solución para el problema del Sáhara Occidental ha sido algo que "no se ha votado en el Consejo de Ministros", evidenciando una vez más el malestar existente en el ala morada de la coalición. "Ha sido el Partido Socialista el que ha cambiado de opinión. Aquí tenemos una discrepancia. Me parece que las formas no fueron las correctas", ha aseverado.