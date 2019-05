Elecciones 26M: ¿Qué partidos se presentan a la Comunidad de Madrid?

El próximo 26 de mayo los madrileños volverán a las urnas para elegir a sus representantes en el Gobierno de la Comunidad. Desde las últimas elecciones autonómicas, en las que ganó el PP en mayo de 2015, la Comunidad de Madrid ha tenido tres presidentes diferentes. Cristina Cifuentes dimitió de su cargo en abril de 2018 por el caso Máster y su sustituto, Ángel Garrido, hizo lo mismo para entrar en las listas del PP a las elecciones europeas -aunque terminó dejando tirado a su partido para concurrir a las elecciones autonómicas con Ciudadanos-. El actual presidente en funciones es el popular Pedro Rollán.

Tras las elecciones del 26 de mayo, la Asamblea de Madrid estará compuesta por 132 diputados -tres más que en la legislatura actual- y la mayoría absoluta se situará en 67 asientos. Estos son los principales partidos que se presentan a las elecciones:

PSOE

Los socialistas aspiran a conseguir un triunfo histórico en la Comunidad de Madrid, donde no ganan desde 1987. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, vuelve a probar suerte después de la derrota que sufrió en las autonómicas de 2015, aunque esta vez se presenta arropado por la victoria socialista en las elecciones generales de abril.

El último barómetro del CIS, publicado el 9 de mayo, otorga a los socialistas el primer puesto en los comicios con una horquilla de entre 33 y 38 diputados en la Asamblea. Aunque en la actualidad tiene 37 y las encuestas no prevén que mejore ese resultado, lograría la victoria por el mal resultado que se espera del PP.

PP

El Partido Popular ve peligrar su gran feudo nacional, donde gobierna ininterrumpidamente desde 1995 y por donde han pasado históricos de la formación como Esperanza Aguirre o Ruiz-Gallardón. La candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado varios titulares durante la campaña electoral por sus polémicas declaraciones sobre los atascos en Madrid o los okupas. El barómetro del CIS prevé entre 29 y 33 escaños para los populares, que tienen ahora 48.

Ciudadanos

El partido de Albert Rivera aspira al sorpaso a los populares en las elecciones autonómicas. Ciudadanos ya consiguió superar al PP en la Comunidad en las elecciones generales del mes de abril, cuando obtuvo 8 escaños al Congreso -uno más que el Partido Popular-. El barómetro del CIS da a Cs entre 21 y 24 escaños, frente a los 17 que tiene ahora en la Asamblea. El candidato 'naranja' a la Comunidad, Ignacio Aguado, ya ha confirmado que no pactará con los socialistas tras las elecciones.

Unidas Podemos - Izquierda Unida - Madrid en Pie

La triple confluencia de las izquierdas se firmó in extremis -pocos minutos antes de que se cerrasen las listas electorales- y UP e IU elaboraron por separado su programa electoral, que solo tiene algunos puntos en común. No obstante, el CIS otorga a Isabel Serra, número uno de la confluencia y candidata de Podemos, el cuarto puesto con entre 17 y 19 escaños. En la actualidad tiene 27.

Más Madrid

La inesperada salida de Íñigo Errejón de Podemos y su incorporación al proyecto de Manuela Carmena se ha fraguado con éxito. Las encuestas muestran la confianza de los madrileños en el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, que irrumpiría en la Asamblea con entre 16 y 18 escaños -según las encuestas- pudiendo adelantar incluso a Unidas Podemos.

Vox

Rocío Monasterio, una de las caras más conocidas de la formación de Abascal, será la protagonista de la entrada de Vox en la Asamblea de Madrid. El partido de ultraderecha, que se quedó sin escaños en la Comunidad tras las elecciones de 2015 -cuando solo consiguió 37.491 votos-, podría obtener entre 6 y 8 asientos en la Cámara, según el CIS.