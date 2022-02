Este es Sergio Sayas, el diputado de UPN que ha roto la disciplina y ha votado no.

El cabeza de lista en las elecciones de 2019 es Sergio Sayas, Buñuel (1979), que ya 'pugnó' con Esparza por el liderato del partido, ha dicho al llegar al Congreso que no comparte la postura de su formación: "Me cuesta mucho defender ante mis votantes una posición que no comparto". Sayas se inició en la política desde muy joven, y ocupó el cargo de concejal por UPN en el Ayuntamiento de Berriozar desde 2003 a 2011.

A partir de 2007, Sayas también formó parte de la lista electoral en los comicios autonómicos navarros, donde fue elegido diputado regional. Un asiento que mantuvo hasta 2019, cuando decidió presentarse a las primarias del partido y tras perderlas, fue el cabeza de lista de Navarra Suma, coalición del PP, Ciudadanos y UPN.

Fue elegido diputado en las elecciones de abril de ese mismo año, pero cuando terminó la legislatura en tan solo 5 meses después, decidió presentarse a las elecciones de noviembre con su formación de origen, UPN, revalidando su cargo como procurador hasta el día de hoy.