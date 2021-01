Iván Redondo da positivo por Covid y Moncloa le mantiene en aislamiento

El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado este lunes positivo en Covid-19, según informan fuentes del Palacio de la Moncloa.

El que es mano derecho de Pedro Sánchez se encuentra bien, indican las mismas fuentes, no tiene síntomas y permanecerá en aislamiento, tal y como marcan los protocolos sanitarios. Redondo no ha tenido contactos estrechos profesionales en las últimas 48 horas, añaden, de forma que ningún otro miembro del gabinete presidencial tendrá que guardar la cuarentena preventiva.

Los servicios médicos de Moncloa, que han procedido a una revisión general de algunos altos cargos, no han detectado ninguna otra incidencia. Este lunes no ha habido maitines en la sede de la Presidencia, lo que ha favorecido que no se hayan producido más contagios.