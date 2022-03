Madrid y Castilla y León, en contra de cambiar las oposiciones de docentes

La Comunidad de Madrid y Castilla y León han rechazado este miércoles la intención del Ministerio de Educación de cambiar el actual sistema de opositar de los docentes, que traslada a la enseñanza la nueva ley de reducción de la temporalidad y que primará la experiencia previa de quienes se presenten a las pruebas. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Pilar Alegría se han reunido en una Conferencia Sectorial en la que el único punto del orden del día ha sido el futuro decreto de oposiciones, a petición de la Comunidad de Madrid, según han explicado fuentes ministeriales. Al término de la Conferencia Sectorial, la Consejería de Educación de Madrid ha argumentado que la nueva normativa "rebaja la calidad" de los docentes al dejar "fuera del sistema a los mejor preparados".

Ello es así porque el Ministerio de Educación "pretende dar más importancia a la experiencia que a los conocimientos de los maestros y los profesores", valorando "la experiencia previa un 60 % en la fase de oposición y un 40 % en la de concurso", lo que implica cerrar "el margen de entrada a aspirantes que acrediten su preparación". “Así se termina con la competencia abierta y se consigue que en las especialidades en las que quedan plazas desiertas por falta de preparación de los candidatos, se las den directamente a personas que no han mostrado suficiencia para esos puestos”, ha destacado el consejero madrileño, Enrique Ossorio, en declaraciones remitidas a los medios. En el mismo sentido, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha expresado su disconformidad con el sistema de baremo en las oposiciones de acceso de la función docente.

No obstante, estas modificaciones no son de aplicación en el proceso ya abierto para maestros cuya primera prueba se celebrará el 18 de junio, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León. Con este sistema, un aspirante sin experiencia no puede superar el procedimiento incluso con la obtención de una puntuación máxima, debido a la elevada puntuación que se da a los interinos, algo que podría derivar en la ilegalidad de la norma, han añadido.

La Junta opina que, más allá de la experiencia, debe exigirse el conocimiento de la materia de la especialidad por la que se presenta, ya que un docente con experiencia podría sacar una plaza de maestro de lengua extranjera sin ni siquiera conocer el idioma. De la misma manera, un docente con experiencia tendría más puntuación que otro con doble titulación o con idiomas acreditados.

El borrador de real decreto prevé que el examen de oposición tenga un peso del 60 % y el concurso de méritos un 40 %. Para acceder a la función docente en 2022, 2023 y 2024 habrá un concurso-oposición que será una única prueba con dos partes no eliminatorias. No obstante, se requerirá una puntuación media de al menos cinco puntos para el acceso a la siguiente fase del concurso, en la que se primará la experiencia previa con un máximo de siete puntos, la formación académica (dos puntos) y otros méritos (un punto), de acuerdo con el borrador.