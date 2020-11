Aguado y las aglomeraciones en Madrid: "Prefiero que la gente esté en la calle"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este lunes que prefiere que la gente "esté en la calle que en casas" ante la concentración de personas en la ciudad este fin de semana con motivo de las compras navideñas.

"Prefiero que estén en la calle que en casa, que es donde hay más riesgo. Temo la concentración de gente en espacios cerrados, que la gente salga a la calle no es el problema, el problema está en las casas, que es ahí donde está el foco, no en la calle ni en el transporte público", ha sostenido Aguado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Además, el vicepresidente ha recordado que las restricciones de aforo en los bares y centros comerciales sigue siendo las mismas y ha asegurado que estas son "unas imágenes normales en Navidad" y que la Policía local y la Delegación del Gobierno ya se encargan de que, al igual que otros años, "no haya demasiadas aglomeraciones".

Sí ha instado a "moverse con precaución" para tener unas Navidades "lo más normales posibles", que no pueden suponer "el inicio de una tercera ola", pero ha insistido en que el mayor problema son "los espacios cerrados" donde la gente se relaja "sin mascarilla y sin ventilación".

A juicio del vicepresidente madrileño, caminar por la calle "no supone tanto riesgo a la hora de poder contagiarse" si se hace con mascarilla y con precaución". "No generemos alarma innecesaria. Hay tiempo para todo, para salir a la calle, para hacer compras y ser responsables, porque hasta que no haya una vacuna esta batalla no la hemos ganado", ha zanjado.