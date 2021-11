El Gobierno destina cinco millones para el realojo de familias de la Cañada Real

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 5 millones de euros para los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para destinar al plan de realojo de las familias en situación de vulnerabilidad extrema de la Cañada Real Galiana.

En concreto, el Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprobado conceder una partida de 3 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid y otros 2 millones de euros al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. "Es un asunto en el que hemos recibido como país una alerta por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como un grave problema de exclusión social y vulneración de derechos básicos. Aquí cada administración debe cumplir con su responsabilidad y, con este gesto, el Gobierno de España se compromete a que este asunto se atienda", ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha indicado que estos 5 millones de euros van dirigidos a que "las administraciones competentes activen todos los protocolos para cumplir el pacto regional por la Cañada Real que revierta esta situación injusta de pobreza" que se ha de "erradicar". La portavoz del Gobierno ha indicado que "quizá" este acuerdo "no es sobresaliente en su cuantía" pero sí "muestra el carácter de un Gobierno solidario que atiende las dificultades y tiene claro el compromiso con la lucha contra la pobreza". "No por no comentar los asuntos, no por no hablar de ellos, no por no mirar dejan de existir", ha advertido Rodríguez.