Moncloa se desvincula de Zapatero y dice que visitó Caracas como "un particular"

El Gobierno español no quiere más problemas a cuenta de las relaciones con Venezuela y ha tenido que salir al paso de la noticia conocida este sábado de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se haya reunido con la plana mayor del Gobierno de Nicolás Maduro reduciéndola a "un asunto particular" del exdirigente socialista que no guarda relación alguna con la política oficial española.

Zapatero fue recibido este viernes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en medio de la polémica por el encuentro que mantuvo el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana en el Aeropuerto de Madrid Barajas.

Ese suceso provocó malestar en el Gobierno estadounidense, que afirmó que tenía preguntas sobre el asunto y este mismo sábado también se ha conocido que la Asamblea Nacional de Venezuela exige al Congreso de los Diputados español una investigación al respecto.

Mira también Zapatero visita a Delcy Rodríguez tras la polémica desatada con Ábalos en Madrid

"El expresidente del Gobierno señor Rodríguez Zapatero ha viajado a Venezuela estrictamente en su condición de ciudadano particular", ha señalado el Ministerio de Exteriores español, "sin ostentar ningún cargo de representación y sin mandato alguno del Gobierno de España".

Desde 2016, Zapatero ejerció una labor de mediación que se concretó en la liberación de algunos presos políticos, pero que terminó fracasando en 2018 porque la mayoría de la oposición percibía al español como una figura demasiado escorada hacia el régimen de Maduro.

Sea como sea, la visita de Zapatero se produce en el momento más inoportuno y desde la oposición ya se han reclamado explicaciones al Gobierno español. Así, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al expresidente de mantener "una relación de intimidad antidemocrática con la dictadura de Maduro", y ha asegurado sentir "vergüenza como española" de que el ex jefe del Ejecutivo "trabaje activamente para una dictadura condenada y sancionada por las instituciones europeas y la ONU". Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Zapatero de ser un "desaprensivo cómplice" de los "crímenes" del presidente Maduro.

Hablando de Maduro, el presidente venezolano también ha tomado la palabra este sábado para destacar la importancia de la visita realizada por el expresidente español. "Importante visita del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien nos ha acompañado de manera decidida en este proceso de diálogo permanente que emprendimos los venezolanos para alcanzar la Paz definitiva", ha publicado Maduro en Twitter.