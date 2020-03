Muere un bebé de 35 días después de que su madre diera a luz sola en su domicilio

Una mujer, de 32 años, ha sido detenida por la muerte de su hijo, recién nacido, al que habría dado a luz a escondidas después de que el juzgado le ordenara acudir para aclarar el suceso.

El suceso se produjo el 16 de noviembre en Valencia, pero continuaba la investigación abierta. Según el periódico 'Levante', el recién nacido no estaba registrado y no se tenía constancia del parto en ningún centro hospitalario, puesto que la madre dio a luz en su domicilio.

Mira también Piden 28 años de cárcel para una madre y su pareja por asesinar a golpes a un bebé

Fue la mujer la que llamó al teléfono de emergencias alertando de que su hijo recién nacido no respondía. La mujer, que se identificó como la madre del pequeño, fue quién explicó a los policías que no acudió a ningún centro para parir y reconoció que en todo ese tiempo no lo había visto ningún médico.

Tal y como apunta la investigación,el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina legal de la ciudad y la autopsia halló restos de sangre y comida en la glotis además de signos de desnutrición.