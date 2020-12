El PNV afirma que la Constitución "está secuestrada, cuestionada e incumplida"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho que en estos momentos la Constitución española "está secuestrada, cuestionada e incumplida". Esteban ha realizado unas declaraciones con motivo del Día de la Constitución desde la sede del PNV en Bilbao y no ha acudido a la celebración en el Congreso, a la que estaban invitadas todas las fuerzas parlamentarias.

Ha opinado que "asistimos a un secuestro de la Constitución española por parte de los partidos que se dicen más constitucionalistas, que la ven como un tapón, como un instrumento para que solo pueda hacerse realidad su visión ideológica". El diputado ha subrayado que la Carta Magna "está en crisis en la mayoría de sus apartados", que ha enumerado: el primero, el título segundo de la Jefatura del Estado.

"Hoy hemos conocido otro capítulo sobre las finanzas reales (el rey emérito ha pedido una regularización fiscal por el uso de tarjetas bancarias). Es evidente que estas prácticas no se han realizado únicamente después de dejar la jefatura del Estado. Ahora la inviolabilidad tiene menos sentido que nunca, y si ya chirriaba, es más que urgente que sea modificada". Esteban ha advertido que se sigue dando una "opacidad en la Corona. Sería inteligente por parte de la Casa Real dar más transparencia, y me parece que una inmensa mayoría de la ciudadanía en todo el Estado piensa lo mismo. O la Casa Real es un poco más consciente o se puede llevar un susto a medio plazo".

El segundo punto que ha destacado son las cartas de militares y exmilitares: "Es curioso que los que están ahora dentro del Ejército no se manifiestan, hay una sensación de impunidad, de que en el Ejército este tipo de actitudes e interpretaciones limitadas de la Constitución existen y son prevalentes". También en este punto ha pedido al rey que "dé cumplida contestación, porque su silencio se puede malinterpretar, no ayuda nada a esa Constitución que dice defender".

El tercer pilar que a su juicio está cuestionado son los tribunales, con el bloqueo de su órgano de gobierno (el CGPJ). Esteban ha resaltado que son "las fuerzas que se dicen más constitucionalistas las que bloquean la elección" del nuevo Consejo.

Por último, se ha referido al título octavo, el de las autonomías, donde sigue pendiente "el reconocimiento nacional de lo catalán y lo vasco. Quiero recordar que el censo no apoyó en Euskadi la Constitución, hubo una abrumadora abstención, y esas reticencias y distanciamiento respecto a la Constitución siguen siendo mayoritarias en la población vasca". El diputado no ve posible cambiar la Carta Magna a corto plazo: "con el clima político tan enfrentado es imposible lograr las mayorías necesarias, pero no por eso hay que ocultar que la Constitución está muy tocada".

Echenique acusa a PP y Vox de asediar la Constitución

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este domingo que la Constitución está "bajo asedio nada más y nada menos que por dos quintos" del Congreso, en referencia a los 52 diputados de Vox y a los 88 del PP. Echenique ha dicho que Vox dice "abiertamente" que "los Gobiernos de la dictadura eran mejor que el gobierno democrático" y que el PP incumple el artículo 122 de la Carta Magna que dice que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada 5 años.

"Lo hace a todas luces con el objetivo de evitar que se juzgue a sus altos cargos que tienen problemas con la corrupción", ha asegurado Echenique en referencia al bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y en ese sentido ha llamado a reformar el sistema de elección.

Por otro lado, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, ha reivindicado en el Día de la Constitución el "republicanismo como un proyecto de futuro" pero al mismo tiempo ha pedido que se cumplan derechos y obligaciones que están reconocidos en la Constitución hoy.