La Policía imputa por homicidio a los tres responsables de la muerte de Carragal

Los tres jóvenes que se presentaron el pasado martes ante la comisaría de Policía Nacional por la muerte de David Carragal. La Policía ya ha manifestado su intención de imputar a los tres jóvenes por homicidio, según ha publicado este miércoles El Comercio. A los tres jóvenes se les imputar el homicidio por la muerte de Carragal el pasado fin de semana durante las fiestas de La Florida, en Oviedo, cuando le propinaron una paliza brutal tras no tener tabaco para darles.

Mira también Los detenidos por la muerte del profesor dicen que solo lanzaron una patada al aire

Los tres imputados, dos naturales de la localidad de Llanes y otro de Oviedo, pasarán este miércoles a disposición judicial tras haber prestado declaración ante la Policía Nacional. El trío supuestamente responsable de la muerte del profesor se entregó en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde reconocieron haber tenido una altercado con la víctima, según el jefe superior de la Policía de Asturias, Juan Jesús Herranz.

El pasado martes trascendió parte de la declaración de los tres detenidos quienes aseguran que fue Carragal quien les increpó y que uno de los ellos hizo el gesto de darle una patada, pero no saben si llegaron a darle, según informaron desde la defensa jurídica del caso. Al mismo tiempo, los tres acusados sostiene que el incidente no se produjo por tabaco ya que, asegura, que ellos son deportistas y no fuman. Explican que se encontraron en un semáforo con el fallecido, que iba con dos chicas y hubo cruces de miradas.

Mira también David, el maestro muerto brutalmente a patadas que enseñó a nadar a Cudillero

El joven de 33 años les habría increpado y fue en ese momento cuando uno de los tres jóvenes le hizo el gesto de darle una patada pero no saben con seguridad si le llegó a dar. No tiene la certeza de haberle tocado o si se desequilibró al esquivarla. Vieron cómo se tambaleaba pero no llegaron a verlo en el suelo porque salieron corriendo.