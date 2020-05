El PP y Vox acorralan a Marlaska por fulminar al coronel Pérez de los Cobos

"El que sobra en esta farsa no es un coronel, el que sobra es su ministro", le ha dicho Pablo Casado a Pedro Sánchez. Vox, por su parte, ha anunciado un querella contra la directora de la Guardia Civil. Es la repuesta de los dos principales partidos de la oposición a la destitución del coronel de la Benemérita, Diego Pérez de los Cobos, en una sesión de control al Gobierno en la que han acorralado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una batería de preguntas de las que se ha defendido como ha podido. No ha sido fácil.

Marlaska, que llevaba las preguntas preparadas, ha sido secundado con aplausos por los diputados de PSOE y Unidas Podemos presentes en la sala. Pero la oposición ha sido contundente. Incluso Ciudadanos, con quien el Gobierno firmaba la semana pasada un acuerdo, ha criticado la decisión afirmando que el Ejecutivo ha roto las reglas del juego al querer "una administración servil".

Marlaska no se ha mojado en el porqué de la destitución y ha centrado su defensa en los problemas que puso el anterior Gobierno para la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil. Ha insistido en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no la dejó presupuestada e incluso se ha defendido afirmando que nadie tiene derecho a imputar delitos. Incluso el ministro ha escuchado que el Gobierno "trafica" esa equiparación.

#SesiónDeControl @MarioGarcesSan, del @GPPopular,pregunta al ministro del @interiorgob, Grande-Marlaska, si “pretende con el acuerdo para facilitar el pago del tercer tramo de la equiparación salarial pactada en 2018 encubrir las decisiones arbitrarias adoptadas en su Ministerio" pic.twitter.com/xmi41F7g13 — Congreso (@Congreso_Es) May 27, 2020

Marlaska también ha asegurado que desconoce el informe de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8M entregado en el juzgado y ha negado cualquier tipo de injerencias en la labor de este cuerpo y en el poder judicial.

La sesión también ha dejado un rifirrafe dialéctico entre el ministro del Interior y una víctima de ETA en el Congreso. En plena crisis de la Guardia Civil y una semana después del pacto con Bildu, la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril ha acusado al Ejecutivo de estar "perdiendo la memoria, la dignidad y la justicia". "Se ha convertido en un héroe para los independentistas pero en un villano para los que defendemos la Guardia Civil y la división de poderes", ha afirmado.

En un debate inédito en esta legislatura Jiménez Becerrill ha afirmado que a su hermano y a su mujer les "asesinaron por defender la dignidad democrática" y ha añadido que el PP no va "a permitir que su Gobierno la destruya". Unas palabras duras precisamente cuando se acaban de cumplir dos años de la disolución de la banda terrorista.

#SesiónDeControl @teresajbecerril, del @GPPopular, pregunta al ministro del @interiorgob, Grande-Marlaska, si “pactará con Bildu la mejor estrategia para aislar políticamente y poner a disposición judicial a los responsables de la violencia callejera en el País Vasco y Navarra”. pic.twitter.com/GeyW8c8RjM — Congreso (@Congreso_Es) May 27, 2020

Marlaska ha reconocido que no le "es cómodo" responder a Jiménez Becerril porque tienen "muchas cosas en común". También le ha dicho que "no olvida el terrorismo de ETA" y que las Fuerzas de Seguridad siguen trabajando contra los violentos y el Gobierno aplica la "legislación penitenciaria" contra los condenamos. "No tenemos que olvidar a una sociedad que quiere lo mejor de nosotros para que volvamos encontrar un futuro digno para nosotros", ha dicho a modo de epílogo.

Iglesias sugiere que el PP llama a la insubordinación

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sugerido que el PP llama a la insubordinación de la Guardia Civil y la Policía después de que su secretario general, Teodoro García-Egea, haya afirmado que Laurentino Ceña prefirió dejar su puesto de director adjunto operativo del instituto armado antes que asumir "una orden injusta".

Iglesias, según informa la Agencia EFE, ha pedido al PP prudencia porque "lo que está en juego es la democracia", y lo ha hecho en la sesión de control de este miércoles, en la que el secretario general de los populares ha preguntado por la destitución del general Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de Madrid tras conocerse la existencia de un informe sobre la manifestación del 8M y la posterior dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil.