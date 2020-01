Puigdemont carga contra la UE en su estreno en el Parlamento Europeo

"Si la Unión Europea fuera verdaderamente un espacio de unión, derechos y libertades Oriol Junqueras" habría estado también en Estrasburgo "porque tiene los mismos derechos que nosotros". Así 'celebró' este lunes el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont su estreno en el Parlamento Europeo. A su llegada por primera vez a la Cámara tras ser reconocido como eurodiputado, el 'expresident' pidió que la UE "se involucre" en la crisis catalana y aseguró que ésta "ha impactado de lleno en los fundamentos de la construcción europea".

Arropado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, y un centenar de manifestantes independentistas llegados de Cataluña en autobús y en avión -hace seis meses, cuando se constituyó la Cámara, fueron cerca de 10.000-, el 'expresident' exigió a su llegada a la Eurocámara que " la UE deje de mirar a otro lado" en la crisis política que atraviesa Cataluña.

Puigdemont incidió particularmente en la situación de Oriol Junqueras, que perdió su estatus de eurodiputado el 3 de enero después de que el Tribunal Supremo determinara que no goza de inmunidad por estar condenado en firme por el proceso independentista catalán. "Es conveniente para Europa que Oriol Junqueras sea eurodiputado. A él le votaron también más de un millón de personas, pero sus libertades no son respetadas al mismo nivel que las nuestras", agregó, y señaló que España "no respeta las reglas que nos hemos dado entre todos, que son las reglas del Estado de Derecho europeo".

Hace seis meses, cuando 10.000 independentistas viajaron a Estrasburgo para apoyarle, Puigdemont no cruzó el Rin desde la frontera alemana por temor a ser detenido por la policía francesa. En esta ocasión, el 'expresident' y su exconsejero Toni Comin llegaron poco antes de las 14.00 locales (13.00 GMT) a pie al Parlamento, bajo los gritos del centenar de seguidores y con la tranquilidad de tener sus acreditaciones de diputados tras la decisión adoptada en diciembre por el Tribunal de Justicia de la UE sobre su inmunidad.

La soledad de los dos nuevos eurodiputados

El apoyo a su llegada de independentistas y autoridades regionales catalanas contrastó con la soledad de los dos nuevos eurodiputados en su primer día en el hemiciclo. Su presencia no centró la atención de la sesión. Pocos minutos antes de las cinco de la tarde, horario de inicio de la sesión de los lunes en Estrasburgo, Puigdemont y Comín fueron de los primeros en ocupar sus escaños, situados en la última fila de los no inscritos, informa la agencia EFE.

Visiblemente satisfechos, con sus credenciales al cuello y curiosos por el funcionamiento del mecanismo de votación, Puigdemont y Comín han sido saludados antes del inicio del pleno únicamente por el polémico eurodiputado británico Nigel Farage, el paladín de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de junio de 2016.