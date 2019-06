¿Por qué el ramo de Pilar Rubio es negro? Desvelan los primeros detalles de la boda

Pilar Rubio y Sergio Ramos ya son marido y mujer. Tras casarse en la Catedral de Sevilla han querido compartir unos minutos con la prensa que se ha desplazado hasta la finca del futbolista donde tendrá lugar la celebración. Allí Pilar Rubio ha confesado que el ramo de la novia, unas calas de color negro, es así porque ha sido su toque personal. La novia no lleva nada prestado y lo azul son "mis ojos". Sobre el color del ramo asegura que quería "ponerle un producto de personalidad y me gusta mucho el negro y así tiene una mezcla perfecta porque son calas, que es una flor muy bonita y estilosa, y el punto negro le da el toque rockero que buscaba".

Con un vestido blanco de pedrería se ha quitado la cola sobrepuesta y el velo para empezar la celebración. Dentro de la finca aseguran que hay varias áreas para que todo el mundo esté cómodo. Los dos se cambiarán varias veces de vestidos. Sergio Ramos sigue jugando al despiste con la actuación de ACDC... o no. El jugador del Real Madrid asegura que no tocarán.

Sus primeras palabras ante los micrófonos ya como marido y mujer han sido para agradecer a todo el mundo su cariño "y gracias por el esfuerzo que conlleva estar aquí y lo que necesitéis nos lo tenéis que pedir y ya está, hecho.", decía Pilar Rubio a sus compañeros de prensa.

Del momento más emocionante que han vivido ha sido cuando Sergio Ramos ha roto a llorar al ver a sus hijos y su mujer entrar en la catedral. "Ver a tus criaturas ahí con sus trajes... eran minisergios y ha sido emocionante.", seguía Rubio tras confesar que ella también se emocionó.

Por su parte Sergio Ramos ha dado las gracias "por el cariño". Está "muy orgulloso y es un día inolvidable y especial". Ver a Pilar es "un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar espléndida de la mano de tus hijos". "No tiene precio", asegura antes de afirmar que "el amor es el motor que mueve el mundo y tenemos una familia maravillosa". "Estamos muy enamorados", asegura antes de afirmar que "he ido a muchas bodas en mi vida y como esta no habrá ninguna".