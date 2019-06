Rivera mantiene el no a Sánchez aunque "es el único que puede formar Gobierno"

Albert Rivera se ha mostrado seguro en el "no" a Sánchez, pese a reconocer que el presidente en funciones es el único que puede formar una mayoría de Gobierno. Tras su reunión con el rey Felipe VI, el líder de Ciudadanos ha zanjado que ahora le toca al líder del PSOE mover ficha para que se active la maquinaria parlamentaria porque "sin gobierno no hay legislatura" .

Durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con el monarca, Rivera ha reconocido que el papel de Ciudadanos se encontrará en el liderazgo de "una oposición constructiva y leal a los españoles". Una actividad que, según ha afirmado, se diferenciará de la que han encabezado populares y socialistas en los últimos años, quienes "han demostrado no ser constructivos en los asuntos de Estado".

El líder de la formación naranja también ha solicitado la abstención de los socialistas en Navarra para que pueda gobernar la lista más votada, pues "Navarra no es una cuestión de intercambio de cromos, sino una cuestión de Estado". Para lo que ha apelado directamente a Sánchez y al PSOE, a los que ha instado a no permitir que "batasunos" conviertan la comunidad foral en un anexo de otra, en un anexo donde la identidad prime sobre la ciudadanía".

Rivera ha evitado hablar de pactos cuando se le ha preguntado sobre una posible llamada del líder de Vox, Santiago Abascal. Sí ha reiterado que será el PP su socio preferente en cualquier negociación: "Vamos a negociar con el PP, lo hicimos en Castilla y León y lo estamos haciendo en otras comunidades autónomas".

Ante una hipótetica segunda votación de investidura, Rivera ha confirmado que mantendría la negativa al "proyecto sanchista, de Sánchez, Podemos y los independentistas". El líder de Ciudadanos ha asegurado que el presidente en funciones "tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla y ponerla en marcha". Y ha asegurado que, si finalmente no se da ese gobierno progresista, no será responsabilidad de su formación ya que "ellos sí pueden formar gobierno y nosotros no, sabemos contar".