Sánchez abre España al fondo soberano de Qatar para impulsar su agenda verde.

"Esta visita es muy importante", sostienen fuentes cercanas al presidente del Gobierno. La llegada del emir catarí, Al Thani, a España ha supuesto un despliegue de todos los actores institucionales del país. Casa Real, La Moncloa, el Congreso y Senado, el Ayuntamiento de la capital y los principales empresarios no han querido perderse la oportunidad de transmitir su reconocimiento y sus propuestas a un dirigente árabe que gobierna el territorio con la mayor renta per cápita en el mundo. Este año se cumple el 50 aniversario del restablecimiento de relaciones entre nuestro país con Qatar, y desde el Gobierno buscan impulsar unas relaciones -que reconocen que son cordiales, pero no lo suficiente profundas- con un país que puede presumir de poseer uno de los fondos de inversión más importantes del mundo.

El contexto actual está cargado de incertidumbre en España. El equipo de la vicepresidenta económica Calviño no para de recibir un revés tras otro desde las principales instituciones macroeconómicas, que corrigen las previsiones de crecimiento para un país cuyo PIB cayó casi un 11% en 2020. Así, durante estos días que tendrá lugar la visita del jeque, el Gobierno se ha propuesto abordar con él tres ejes principales: aumentar las importaciones de gas desde Qatar para diversificar las fuentes de este hidrocarburo tan necesario, alcanzar un acuerdo de colaboración entre Cofides (una compañía público privada con capital procedente de algunos bancos, como BBVA, Santander o Sabadell) y el Fondo Soberano de Qatar y, por último, participar en el proyecto de creación de infraestructuras, Qatar Vision 2030.

Desde La Moncloa no ocultan el fuerte carácter económico de este viaje. Se firmarán importantes acuerdos a nivel comercial y mañana habrá un importante foro empresarial al que asistirá el presidente del Gobierno. Además, donde más énfasis se hace desde el Ejecutivo es en su nuevo acuerdo de colaboración con uno de los fondos más importantes del mundo. Una alianza que permitirá desplegar la agenda verde que tiene pensada el Gobierno ya que ambos países cuentan con un mismo objetivo en transición energética, donde habrá una apuesta relevante por proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Además, tras este viaje del emir, España entrará en el grupo selecto de países que tienen una asociación estratégica con Qatar.

Qatar ha ido mejorando sus relaciones diplomáticas. Por un lado, consiguió poner fin al bloqueo que recibía por parte de sus principales vecinos (sobre todo con Arabia Saudi) y, por otro lado, es hoy uno de los apoyos estratégicos con los que cuenta EEUU. Estos nuevos acuerdos con este aliado directo del país norteamericano, permitirá al Ejecutivo reforzar su plan de acercamiento al país que presidente Biden.

Otro de los aspectos relevantes de la visita -y en relación directa con la nueva relación de Rusia con Europa y el giro diplomático con Argelia- es cerrar un acuerdo energético con Qatar para aumentar el suministro de gas hacia España. La actual producción del país es de 77 millones de toneladas métricas anuales, aunque se espera que para 2024, esta aumente a 110 millones de toneladas métricas. España es el décimoquinto proveedor del país árabe (y el quinto a nivel europeo) mientras que nuestro país se encuentra en la vigésima posición como cliente del emirato.

El país que dirige Al-Thani mantiene una cartera de inversión muy diversificada, que se centra en aviación civil, construcción, servicios, infraestructuras o medios de comunicación. Por lo que muchas empresas de diferente índole en España tratarán de no desaprovechar esta oportunidad. Además, a finales de este año, aumentará la exposición de este pequeño territorio del Golfo Pérsico, ya que será su país el que albergue el Mundial de fútbol.

Por otro lado, desde el Ejecutivo reconocen que las relaciones comerciales con el país qatarí son bajas. Una situación que afirman que quieren revertir después de la visita institucional. Además, insisten en la vital importancia de este viaje por la gran competencia que existe entre los diferentes países de buscar nuevos socios energéticos. Esta visita se distancia mucho de la última entre ambos países, que tuvo lugar en 2018, y que se centró más en impulsar -a través del fondo qatarí- la inversión en América Latina.