Sánchez defiende la renovación del TC y tiende la mano al PP para pactar el CGPJ.

Sánchez insiste en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno ha defendido este miércoles, ante las críticas del PNV, el acuerdo al que llegó con el PP para renovar el Tribunal Constitucional, aunque incluyera nombres que él nunca hubiera propuesto, y ha vuelto a instar al líder de los 'populares', Pablo Casado, a dejar la "insumisión constitucional" en la que se ha instalado.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha recriminado a Sánchez que aceptara para el TC a candidatos con "sombra de corrupción" y ha reclamado una reforma del Tribunal de Cuentas.

El presidente le ha respondido subrayando que el PSOE no hizo sino cumplir su obligación constitucional, como partido de Gobierno, de renovar instituciones aún con candidatos que no eran de su agrado, y ha llamado al PP a asumir que no tiene mayoría para cambiar ahora el sistema de elección de los vocales del CGPJ y que, por tanto, debe renovarlo con las reglas vigentes.

Además ha pedido abandonar declaraciones "inflamatorias" que hablan de "apartheid lingüístico" en Cataluña y que no se politice la lengua y la educación porque, a su juicio, cada vez hay más catalanes que quieren "concordia" y "convivencia" y superar el "mal llamado procés".

En una respuesta parlamentaria a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, que le ha preguntado por el "acoso infame" que ha recibido un niño de cinco años y su familia en Canet de Mar (Barcelona) por pedir que se imparta un 25% de las clases en castellano.

Así, Sánchez ha manifestado su "solidaridad" con el niño y su familia y ha asegurado que el Gobierno está "comprometido" con la legalidad democrática y va a manifestar la exigencia de que se cumplan las sentencias en firme del poder judicial.

A continuación Arrimadas le ha recriminado que en 11 días desde que se conocieron los hechos, no ha hecho "nada". "Cuando tienen al fascismo delante nunca actúan", ha acusado la líder naranja que también ha indicado que el Defensor del Pueblo también se está lavando las manos sobre este asunto.