Sierra da por rota la relación con Adara en Sálvame Deluxe: “No hay vuelta atrás”

‘GH VIP’ revelaba este jueves las imágenes de la apasionada noche vivida en Guadalix de la Sierra entre Gianmarco y Adara, que de esta forma dejaba claro que su relación con su marido, Hugo Sierra, está acabada. Tras muchos rumores y con la atención puesta en la reacción del uruguayo, este sábado se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para “soltar toda la artillería”, según promocionaba el programa, contra la pareja.

Aunque no descarta que Adara se arrepienta de su decisión y quiera volver con él, Hugo da “por rota la relación” con la madrileña. “No hay vuelta atrás”, afirma. Dolido por las imágenes de su mujer con el italiano, explica que ha soportado demasiadas cosas y que “no quiero una persona así a mi lado”. Recrimina a Adara que tomara esta decisión a solo una semana de acabar el ‘reality’, frente a toda España. “No me eches tierra a mí. No es necesario”, explicaba a cámara.

Con un hijo en común, la realidad que le espera a la concursante de GH VIP es complicada. Hugo Sierra revela que, tras la salida de Adara, “lo que queda es resolver lo que tenemos en común, que es sagrado”. La custodia de su hijo es, quizás, el punto más conflictivo entre los dos. Aunque afirma que intentará “que se haga por los buenos medios”, pide que la custodia sea compartida. Tiene claro que Adara “no podrá ver a su bebé en Madrid”. Comenta que, si la madrileña lo quiere hacer, tendrá que tomar un avión a Mallorca.

Hugo Sierra está dispuesto a “decir toda la verdad” sobre su relación con Adara, con la que no está de acuerdo en la versión que ella ha dado dentro del ‘reality’. “¿La quieres ver?”, preguntaba María Patiño al invitado, que ha contestado con contundencia: “No. La ventana se cerró”. Otro frente que se suma a este conflicto es que el mantiene con su todavía suegra, que lo acusa de querer aprovechar esta situación para beneficiarse económicamente.