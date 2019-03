Toni Ferrer, responsable de Empleo en el PSOE, número dos de la lista al Senado

Toni Ferrer, secretario de Empleo en la Ejecutiva federal del PSOE, será el número dos en la lista del Senado que los socialistas presentarán en las próximas elecciones generales. El histórico sindicalista seguirá a la presidenta del partido, Cristina Narbona, que será la cabeza de la candidatura por Madrid, e ingresará en la Cámara Alta. Sánchez hace así un guiño a los sindicatos con este movimiento que afecta a uno de los históricos líderes de UGT durante la etapa de Cándido Méndez.

Hasta incorporarse a Ferraz tras las últimas primarias, Toni Ferrer había sido secretario de Acción Sindical de UGT desde 1995 hasta marzo de 2016. Abandonó la dirección del sindicato tras la elección de Pepe Álvarez como nuevo secretario general.

En las últimas elecciones el PSOE solo obtuvo un senador por Madrid. Fue David Lucas, el alcalde de Móstoles, quien entró en la Cámara Alta. En esos comicios la número dos fue Lydia Martínez. En esos comicios de 2016 el PP obtuvo tres representantes (Pío García-Escudero, María Rosa Vindel López y Carlos Aragonés).

Unas listas sin susanistas

La dirección federal del PSOE de Pedro Sánchez ha ejercido este domingo su potestad para cambiar sustancialmente las listas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril propuestas por la federación andaluza. Su líder, Susana Díaz, ha acatado la decisión señalando que "toma nota", informa Europa Press.

Pese a las negociaciones que se prolongaron hasta el último minuto entre Ferraz y el PSOE andaluz, no ha sido posible el pacto. Para expresar su disconformidad con los cambios, el PSOE andaluz ha presentado un voto particular en la votación del dictamen por parte de la Comisión Federal de Listas, que se ha reunido de forma previa al Comité Federal. Este gesto de disconformidad, no obstante, se ha visualizado únicamente en la reunión de la Comisión Federal de Listas, de la que forma parte el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

La Comisión Federal de Listas ha aprobado finalmente el dictamen sobre las listas que después ha ratificado el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos y que controla Pedro Sánchez con una mayoría de afines.