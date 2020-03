Vídeo | Siga en directo el pleno de un Congreso vaciado por el coronavirus

El Congreso de los Diputados acogerá este miércoles un pleno histórico por el motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el decreto del estado de alarma, y porque tendrá lugar en un hemiciclo casi vacío y sin medios de comunicación.

Debido precisamente al estado de alarma en vigor desde el sábado y por razones de seguridad (evitar contagios), los periodistas no accederán al Congreso a cubrir "in situ" la que posiblemente sea la comparecencia más importante de las últimas décadas. No hay precedentes históricos de un decreto de estado de alarma como el que está actualmente en vigor para hacer frente al aumento exponencial de contagios por COVID-19, cuyo número ha superado ya los 11.000.

Tampoco hay precedentes de un decreto como el que este martes aprobó el Consejo de Ministros, pues supondrá la movilización de 200.000 millones de euros, el 20 por ciento del PIB, para salvaguardar una actividad económica que se ha frenado "en seco", en palabras de Sánchez, y que probablemente siga detenida varias semanas más.

De ambos hablará Sánchez a partir de las 9.00 horas ante una concurrencia de aproximadamente 30 diputados, sin contar los que sean también ministros. El hemiciclo tiene 350 escaños. La excepcionalidad del momento y la emergencia sanitaria ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a los grupos parlamentarios a acordar una fórmula que permita este miércoles una representación acorde con la de diputados de cada uno.

El PSOE estará representado por Adriana Lastra y cinco parlamentarios más, todos provenientes de Madrid porque los de otras provincias tienen prohibido viajar; el PP tendrá a Pablo Casado al frente y a cuatro diputados, entre ellos Teodoro García Egea y Cayetana Álvarez de Toledo. Vox reaparecerá a pesar de no haber completado íntegramente el plazo de cuarentena, si bien está cerca de acabar. Irá su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, porque recientemente se hizo la prueba y dio negativo, y dos parlamentarios más en la misma coyuntura.

Pablo Echenique y Enrique Santiago representarán a Unidas Podemos, Gabriel Rufián a ERC y Aitor Esteban al PNV. Del Grupo Mixto estarán Sergio Sayas, de UPN; Isidro Martínez Oblanca, de Foro; y Tomás Guitarte, de Teruel Existe. El Grupo Plural no ha comunicado quiénes dos de sus diputados ocuparán escaño.

JxCat ha decidido no asistir por seguridad y porque promueve el confinamiento total, al igual que EH Bildu y la CUP. Cs tampoco estará presente. El debate (no hay votación) lo presidirá Batet, que estará acompañada en la Mesa por dos vicepresidentes y un secretario.

Tras la intervención inicial de Sánchez, sin límite de tiempo, hablarán durante 15 minutos los portavoces de los grupos por orden de mayor a menor representación parlamentaria, si bien terminará el PSOE. Habrá réplicas de cinco minutos si Sánchez vuelve a la tribuna. Después del pleno, el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse con el rey, quien mañana, a las 21.00 horas, se dirigirá a la ciudadanía por primera vez desde que comenzó la crisis de coronavirus en España.