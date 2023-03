Chema Martínez desvela las claves para avanzar: motivarse, reinventarse y conectar con el exterior

Ofrecido por Mejor Conectados de Telefónica

El atleta Chema Martínez continúa viviendo a través de su pasión a sus más de 50 años. A pesar de la edad, el deportista ha sabido reinventarse y ha encontrado esa motivación para hacer lo que más le gusta: correr. Con ganas, esfuerzo, honestidad y aprendizaje ha mantenido el vínculo con esta disciplina y reconoce que anticiparse a los acontecimientos y arriesgarse le ha servido para obtener una gran recompensa.

"En esta vida no hay secretos para alcanzar los objetivos que te marcas, sólo hay trabajo", señala en una entrevista para Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica. Pero puntualiza que, antes de proponerse una meta, hay que ser honesto con uno mismo y conocer tus limitaciones. "Creo que la motivación parte primero por ser realista con tu situación y ver de lo que puedes ser capaz o hasta dónde puedes llegar; asumiéndolo", defiende. "Todos estamos abiertos a intentar ser mejores personas y ese deseo de ser siempre nuestra mejor versión es de cada uno de nosotros", celebra.

Para conseguirlo, remarca que se necesitan altas dosis de trabajo, actitud y formación, así como estar conectado con el mundo que nos rodea. Cuando su entorno le planteó la posibilidad de su retirada y él ni siquiera había barajado tal situación, puso en marcha un plan de actuación y empezó a prepararse para la carrera de la vida.

"Si no te preparas para ese momento que va a llegar tarde o temprano, se convierte en un golpe para los deportistas. Tienes que empezar a hacer cosas desde ya y no dejar que llegue el momento. Tienes que ser tú el que se anticipe", advierte. Por esta razón, Chema Martínez se licenció en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y estudió varios másteres y cursos relacionados con el deporte y su gestión. "Es importante adaptarte y seguir aprendiendo", declara.

"Al final, no solo estamos preparados para hacer una cosa. No podemos tener un solo objetivo vital en la vida", destaca. "Existen muchas más alternativas y tenemos que apostar por ellas. Tenemos que arriesgar. Tenemos que ser un poco osados", anima, a la vez que admite que todo esto puede suscitar cierto vértigo e, incluso, frenarnos.

Reinventarse para seguir motivado

"Yo creo que me reinvento porque quiero seguir viviendo", indica. Gracias a su espíritu de mejora constante y su capacidad de adaptación, uno de los fondistas más reconocidos de la historia del deporte ha podido sumar nuevas condecoraciones, titulaciones y aprendizajes. "Asumir ciertos riesgos en la vida, nos va a dar la posibilidad de poder conseguir esos nuevos retos", afirma. Desde su propia experiencia, relata cómo afrontó hace poco una carrera en la nieve, algo totalmente inédito en su trayectoria profesional y a través de la cual obtuvo una nueva medalla y volvió a competir junto a la Selección Española.

Chema Martínez se convirtió en deportista de élite a los 20 años y, en su larga lista de victorias, sobresalen las dos medallas de 10.000 metros de oro y plata en los campeonatos de 2002 en Múnich y de 2006 en Gotemburgo, así como una tercera en la prueba de maratón de los europeos de Barcelona 2010 con calificación de plata. Además, también ha participado en tres Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Pekín 2008 y Berlín 2009.

"Es importante conectar con la gente que vive lo que tú haces de una forma diferente"

Esta serie de reconocimientos demuestran que no conformarse y tratar de dar siempre lo mejor de uno mismo traen consigo grandes beneficios. Pero, ¿cómo reinventarse y salir de la zona de confort? Según comenta el entrevistado, es importante adaptarse al cambio sin perder la conexión con el mundo que te rodea y con el propósito de querer seguir aprendiendo.

"Para ser protagonista de tu vida no puedes perder la conexión con el mundo", insiste y subraya que aprender de los demás nos ayuda a cambiar y, en consecuencia, a evolucionar. A modo de ejemplo cuenta que entrenar con deportistas no profesionales le ayudó a gestionar los problemas con un enfoque diferente. "Cuando tenía un mal resultado, esa pequeña frase de ánimo desde otro punto de vista me tocaba de tal manera que me hacía cambiar el ángulo de visión. Convertí un mal momento en un aprendizaje ", agradece.

Chema Martínez admite que es necesario conectar con el mundo para avanzar. TELEFÓNICA

Compartir e impulsarte con el deseo de seguir progresando, trabajando tanto por ti mismo como a través de otras personas, evidencia que "estar conectados nos hace mejores". "Por eso es importante conectar con la gente que vive lo que tú haces de una forma diferente. Aprendí que existen muchas formas de lograr un objetivo y que todas son válidas", resalta.

Conectar con el mundo para ser mejores

