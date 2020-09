La okupación es un problema transversal. No hay una única respuesta y tampoco un lugar común en el que coincidan todos los juristas, sociólogos y politólogos. “El estado tiene la obligación de ser justo con la ciudadanía, pero no de ser caritativo” tercia la socióloga y abogada Fernández Nevado. “Para eso existen otras organizaciones”. Insiste en que una proliferación de casas okupadas a un ritmo similar al de los últimos años amenaza con dañar de forma drástica no solo a los particulares que lo sufren, sino que también al urbanismo de la zona y al bienestar psicosocial de la población… por no hablar de la devaluación urbanística.