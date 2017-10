Cinco atrevidas recetas que se saborean en los restaurantes de Los Ángeles

Los Ángeles goza de una gastronomía creativa y ecléctica que ahora se da cita en el libro 'Los Ángeles recetas de culto' (editorial Lunwerg). Se trata de un viaje gastronómico a través de 100 recetas que van desde los platos más tradicionales a los más vanguardistas.



Las cartas de los restaurantes distan mucho de lo convencional. Así se pueden encontrar las pizzas tailandesas junto a un taco coreano. PEro no lo único. Pizza de ensalada, pollo con mermelada de fresa, rollitos de langosta, hamburguesas, perritos calientes, granolas... una mezcla de culturas sin pensárselo dos veces con resultados que suelen ser platos deliciosos.



Dividido por zonas, el libro es también un recorrido geográfico por el estado de California, foto a foto. Los Ángeles vive al ritmo de la industria del cine, de las series, de la música... y de la gastronomía. Destacamos algunas de las recetas que esconde.



Cheeseburguer con salsa Hickory



La primera receta se degusta en The Apple Pan, donde a menudo hay que hacer cola. Es uno de los restaurantes más antiguos de Los Ángeles. Desvela el libro que los refrescos se sirven en unos conos de papel como en los años cuarenta. El sabor ahumado de su cheeseburguer con salsa hickory es todavía un secreto que más de un aficionado sueña con descubrir.



En la propuesta del autor hay que freír pepitas de uva caliente, cocerlas por un lado a fuego medio durante tres minutos. A continuación, mezclar el agua y la salsa smoke y verter un cuarto de la mezcla encima de cada hamburguesa. Al dar la vuelta a la hamburguesa hay que ponerle dos lonchas de cheddar formando una cruz encima de cada una. Para dejar la carne al punto hay que cocerla cuatro minutos.



Gofres con pollo frito



El eclecticismo es sin duda la seña de identidad de la cocina angelina. En el restaurante Abigaile encontramos esta receta que mezcla lo dulce y lo salado. Por un lado unos buenos contra muslos macerados en azúcar y sal, y rebozados en harina, suero de leche, comino y pimentón. Por otro, unos gofres aderezados con una mezcla de mantequilla, sirope de arce, pistachos y mermelada de albaricoque.



Bocadillo de pollo frito con mermelada picante de fresa



El pollo frito está presente en muchos de los platos que se presentan en el libro, pero tal vez una de las combinaciones más llamativas sea con mermelada picante de fresas. Ésta se obtiene de la mezcla de fresas con pimiento rojo picante. El pollo frito está macerado en azúcar moreno y sal, que luego se adereza con ajo y romero y se reboza en una tempura. Esta receta especial la sirvió el food truck Free Range con motivo del día de la madre.



Pizza tailandesa



La base de tomate desaparece y en su lugar se utiliza una base de salsa de cacahuete. Se elige un ingrediente principal, que en este caso es pollo, y se acompaña con brotes de soja, zanahoria y unas cucharadas de cacahuetes. Se sirve en el California Pizza Kitchen.



Taco Banh-mi de pollo



En el restaurante Komodo cada cual hace un poco lo que quiere. Lo mismo ocurre con el personal, que no duda en pasar al otro lado de la barra para dar un consejo o charlar. Este concepto es resultado de una técnica perfecta y un alto conocimiento de los productos. El pollo se marina en una mezcla de azúcar, sal y pimienta y otra de salsa teriyaki, zumo de naranja, ajo y jengibre picado. Se sirve con rábano, zanahoria y jalapeños cortados en juliana y regados con una emulsión de vinagre y azúcar. En la tortilla se mezcla todo y se acompaña de un alioli elaborado a base de kewpie (mayonesa japonesa), salsa holsin y salsa de ostras.