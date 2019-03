La gran diferencia entre las personas que viven en el extranjero y las que no

No siempre podemos elegir, pero quien haya vivido durante un tiempo en el extranjero estará de acuerdo en que tiene muchos beneficios. Conoces gente nueva, sales de tu zona de confort y vives nuevas experiencias. Pero quizá la mayor diferencia es el conocimiento de ti mismo que verás durante tu estancia en un país extranjero.

Estas afirmaciones, que tantas veces hemos podido escuchar de gente que ha vivido en el extranjero no son solo frases que podrían ser algo poéticas. Si no que además, hay estudios científicos que lo prueban

Según publica el portal Travel and Leisure, la Universidad Rice junto con la de Columbia y la Universidad de Carolina del Norte, ha demostrado que vivir en el extranjero ayuda a que uno mismo se conozca mejor respecto a aquellos que no salen de su país de origen o de su localidad natal. Los científicos llegaron a esta conclusión después de realizar un total de seis estudios separados en los que encuestaron a 1,874 participantes en los Estados Unidos y en programas internacionales de MBA. Las encuestas incluyeron participantes que vivían en el extranjero y aquellos que no lo hacían.

Los investigadores descubrieron que vivir fuera de casa provoca reflexiones que comparan las normas culturales y valores con los que te has criado respecto a las de los países que te acogen ya en la edad adulta. En esta reflexión, uno reconoce aspectos de sí mismos en los que no había reparado.

"En un mundo donde las experiencias de vivir en el extranjero son cada vez más comunes y los avances tecnológicos hacen que los viajes y las comunicaciones interculturales sean cada vez más fáciles, es fundamental que la investigación siga el ritmo de estos desarrollos y busque entender cómo afectan a las personas", afirman los investigadores. "Nuestros estudios demuestran que vivir en el extranjero afecta a la estructura principal del conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Nos aporta más claridad".

El equipo autor de esta investigación apunta en este sentido la nota del filósofo alemán Hermann von Keyserling, que escribió en el epígrafe de su libro de 1919 "El diario de viaje de un filósofo" que "el camino más corto hacia uno mismo lleva a todo el mundo". Vivir en el extranjero no solo brinda a las personas un nuevo sentido de sí mismo, sino que también puede brindar mayor satisfacción con la vida y menos estrés, mejor desempeño en el trabajo e incluso "mayor claridad sobre los tipos de carreras profesionales que mejor se adaptan a las fortalezas de un individuo y sus valores", cuentan los expertos. Si estás dudando, no lo hagas. La experiencia te recompensará.