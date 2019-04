Así es el brunch de una de las mejores terrazas con vistas de Madrid 

El séptimo cielo, a partir de esta primavera, no es un lugar abstracto al que evadirnos, sino que se encuentra en la séptima planta del Only You Hotel Atocha, donde se saluda a la nueva temporada con una nueva propuesta de brunch.

Disponible los sábados y los domingos, Javi Mora, chef ejecutivo del hotel, ha rediseñado una propuesta que funde el desayuno y la comida en un sustancioso menú, que flota sobre el limbo horario del mediodía, que promete convertirse en uno de los planes más demandados de la capital.

Servido en Sép7ima, en la última planta del hotel, y sus espléndidas vistas sobre Madrid, este brunch se convertirá en un lujo hedonista que reinterpreta los cánones de esta particular tendencia gastronómica, perfecta para los que noctámbulos que no madrugan o para los que quieren un menú sabroso sin esperar a la comida, que además tiene un más que ajustado precio de 39 euros por persona.

La luminosa sala del restaurante - Only You Hotel Atocha

Dispuesto en mesa, evitando el ritual de levantarse a pulular por el buffet, serán los camareros los encargados de acompasar la sustanciosa e internacional propuesta con la que dejarse seducir sin pensar en la hora. Presiden la nueva carta los Huevos Benedict, que se acompañan de aguacate y un salado al gusto pero le secunda el bagel de huevos revueltos, la hamburguesa de wagyu o el lobster roll, consolidando una propuesta ecléctica salada con tintes cosmopolitas.

No están solos estos principales, porque el desfile comienza con panes artesanos, bollería y aperitivos como embutidos, quesos o fruta cortada, que dan el pistoletazo de salida a un ágape disfrutón en el que el placer está a la orden del día. A los principales les secunda una dosis de azúcar, colofón de golosos, con los que reconciliarse con el mundo del postre sin necesidad de empalagarse.

Mención especial merecen los Pancakes & You, que destilan espíritu americano, y que se pueden acompañar con sirope de arce, frutos rojos y chocolate o la exótica combinación de leche condensada y coco tostado. A él le acompañan, dentro de este tercer apartado de la carta, una imponente ración de granola casera y yogur griego, que ha sido bautizada con casticismo como ‘Lola Granola’.

Tostadas con aguacate y queso fundido - Only You Hotel Atocha

Más nativa y muy propia de la primavera, llega otro emblema dulce como es la torrija, a la que Javi Mora ha dotado de una personalidad propia y que no deberías dejar pasar por alto. Una tarea de difícil elección que se consolida con el cuarto integrante de esta poderosa cuadriga, que se remata con el toque frutal, aunque manteniendo su dulzura natural, de las rodajas de piña caramelizada con helado de coco. Un combo repleto de opciones que tentarán por igual a los más fervientes devotos del dulce y a los que quieran cuidarse, sin necesidad de estar santiguándonos delante de la báscula cuando lleguemos a casa.

Todo ello se acompaña de una imponente lista de bebidas con las que pasar este buen trago, tan ‘gato’ como epicúreo, en la que encontramos zumos, cafés, champagne y cava, así como cócteles preparados en el momento. Clásicos como el bloody mary, el bellini o el curioso Porn Star –mejor será mantener algo de misterio en torno a él- consolidan la apuesta que los bartenders de la coctelería Angelita Madrid han creado para este ‘séptimo cielo gastronómico’ donde desearás más que nunca que los fines de semana no tengan final.

Un placer goloso: ‘pancakes’ & You - Only You Hotel Atocha

Quizá por ello y para extender el goce, olvidándonos del lunes y diciéndole adiós al calendario, los chicos de Only You Hotel Atocha han apostado por alargar la jornada con el ‘afterbrunch’, donde la música se erige en protagonista con un dj en la sala y con los cócteles de Angelita en la mano, incluyendo sus novedosos Green Cocktails, sin alcohol y sin azúcares añadidos que preparan en su huerto urbano. Perfectos para iniciar la semana con las pilas cargadas cuando la dictadura del reloj comience a hacer de las suyas.