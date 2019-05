La comunicación efímera: desde las 'fake news' de los sumerios a las redes sociales

Juan Francisco Polo Martín ('Paco' Polo, en el mundillo) presenta este lunes su nuevo libro, 'La Comunicación Efímera' (Editorial Fragua), en el que al actual director de comunicación de Ferrovial realiza un minucioso repaso a la historia del mensaje transmitido, desde el canal oral hasta el digital, su influencia en el pensamiento individual y colectivo, así como la actual situación de la información en la era de las redes sociales y las 'fake news'. Y, como en un chiste de Javier Cansado, todo empieza con los sumerios.

"Es posible que los egipcios se inspirasen en la escritura cuneiforme sumeria, pero fueron ellos quienes inventaron el lenguaje escrito con una grafía esquemática y abstracta, la denominada escritura jeroglífica", relata Polo en el libro. Es decir, que los sumerios (probablemente) inventaron la escritura (alrededor del 3.500 a.C), pero sin llegar a representar pensamientos abstractos. Se les atribuye la invención de la escritura, pero en realidad sus vasijas y tablillas no tenían ningún sentido... Podría concluirse que los sumerios crearon la primera 'fake new' de la Historia.

"Las noticias falsas existieron siempre, los rumores existieron siempre, la información interesada siempre existió; este mundo tan vertiginoso e inmediato ha provocado el auge de las 'fake news'", explica Polo a 'La Información' y, aunque no quiere apuntar a nadie en concreto, reconoce que la "democratización del periodismo" ha provocado que muchas personas crean que "por grabar un vídeo o emitir un juicio en una red social son periodistas". En su opinión, lo más importante es "el rigor que aporta un profesional".

"El periodismo ha dejado de ser una profesión para convertirse en una afición o, incluso, en una actividad que no precisa de mayor cualificación que tomar una foto o grabar un vídeo de ínfima calidad. [...] cualquiera se hace periodista por un día, por una hora, por unos minutos. Cuelga un vídeo casero en una red social y da una lección gratuita de periodismo espontáneo y fresco. El lector digital también aspira a ser periodista digital", explica Polo en el libro.

La influencia de los medios tradicionales en la era digital

El problema es que la confianza en los medios tradicionales ha ido cayendo en picado en los últimos años, hasta estabilizarse en un 44%, según un estudio de 2018 elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, y citado por Polo en su libro. sin embargo, el autor considera que los "medios tradicionales siguen teniendo una influencia notable en todos los planos sociales. Hablamos de una actividad a la que la Humanidad está expuesta en todo el mundo y en todos los formatos", como la televisión, la radio, la prensa, el cine o la industria del entretenimiento.

En cualquier caso, Polo advierte de los peligros de la convivencia del mundo analógico y virtual, más allá del plano mediático. "Hay un pensador un poco pesimista, Byung-Chul-Han, que se atreve a buscar analogías con el panóptico de Jeremy Bentham", una cárcel ideada por el filósofo utilitarista en el siglo XVIII, en la cual todo se puede vigilar desde un único punto, con la ventaja añadida de que puede hacerse sin ser visto. Básicamente, un precursor de la vigilancia social moderna, con redes interminables de cámaras conectadas a una inteligencia artificial, capaces de controlar a poblaciones tan vastas como la de China.

"Todo este desarrollo digital tiene un impacto enorme en la sociedad, que está desconectada a nivel personal. En el metro, nadie levanta la vista del móvil. Y el otro día, por ejemplo, vi una escena en la que un hombre caminaba grabándose a sí mismo durante 30 metros, por lo menos. No sé cómo no le pasó nada", relata por teléfono Polo, quien no duda en realizar un alegato enérgico en defensa de los valores de un mundo analógico: "Del silencio, de la calma es de donde salen las ideas humanas más construidas; del bullicio, de la agitación, del ruido, salen las ideas más apresuradas". Sin duda, necesitamos silenciar más grupos de Whatsapp y menos el mundo que nos rodea.