Estas ocho mujeres han hecho más por el feminismo que cualquier político español

Las mujeres de nuestro país han tomado las calles y la palabra, y sus voces resuenan con tanta fuerza que el 8 de marzo en España ha traspasado las fronteras nacionales, convirtiendo el feminismo español en un símbolo de la lucha contra el patriarcado a nivel mundial. Las activistas del movimiento dentro de las fronteras nacionales han alcanzado un impacto al nivel del #MeToo de las estrellas de Hollywood, y no han sido pocos los partidos políticos que han visto en ello una hoja de ruta con la que llegar a las instituciones (y a los ciudadanos) pero... ¿quién ha aportado más a la lucha contra el yugo del machismo?

En los albores de las fechas señaladas, como el citado 8M del Día de la Mujer, o el próximo 25 de noviembre que descara la lacra de la violencia de género, el discurso político acumula insignias feministas que, solo de forma puntual, acaban por trascender al universo legislativo. El resto del año, son precisamente estas voces femeninas las que recuerdan a las formaciones que el machismo es un hecho en nuestro país, una realidad que de enero a septiembre de 2019 se ha cobrado la vida de 42 mujeres, asesinadas por sus parejas o exparejas. La cifra resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que supera en dieciséis víctimas a las registradas en el mismo periodo del año pasado. Por eso, desde La Información hemos querido subrayar los nombres de diez mujeres que contribuyen al feminismo de la calle más que cualquier partido político.

Pamela Palenciano, atacar desde la carcajada

Con su monólogo 'No solo duelen los golpes', esta comunicadora y activista nacida en Andújar ha recorrido colegios y teatros trasladando su experiencia de mujer maltratada sin un ápice de victimismo, difundiendo el mensaje de que los golpes también se superan con grandes dosis de humor e ironía.

Gloria Fuertes, la poesía que no cabe en las aulas

El sesgo de los libros de texto se ha cebado en injusticia con una de las mayores voces de la poesía española, se trata ni más ni menos, que de la televisiva Gloria Fuertes a quien, precisamente, apenas se recuerda por sus apariciones en la pequeña pantalla dirigidas en su mayoría a un público infantil.

Desde su mirada tan sensible como crítica, esta escritora de la 'Generación del 50' a la que pertenecen autores masculinos mucho más mimados por la historia de nuestro poaís, reflejó la crudeza de la posguerra y se atrevió a defender temas tabú del momento como la liberación de la mujer, la ecología y el pacifismo.

Teresa Franco, feminismo en las Fuerzas Armadas

"En las Fuerzas Armadas, la igualdad no es real", estas palabras salieron de la cabo Teresa Fernández, secretaria de la Mujer de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), quien se ha convertido en una de las voces del feminismo en el Ejército donde, según aseguró en una entrevista a 'eldiario.es', hay un "machismo imperante". El terreno en el que se mueve esta soldado no es el más fértil para el feminismo y, precisamente eso, es lo que revaloriza su labor. Para Franco, los números hablan por sí solos: "Somos un 12,7% de mujeres. En Tierra, el 11,8%; en Aire, el 13,8; en la Armada, el 12,9%", desgranó, a lo que agregó que «el porcentaje se ha estancado".

Allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre, mírale a los ojos. — Teresa Franco 🇪🇸/❤ (@Llampico) January 1, 2019

Entre las mayores dificultades que detaca esta cabo está la conciliación familiar, dado que esta "depende, en última instancia, de las decisiones de los jefes". Franco ha dado el salto a la política este mismo año, cuando se presentó como número dos en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Murcia.

Towanda Rebels, 'youtubers' y feministas

"Hay que meter el dedo en la llaga para cambiar el mundo". Zua Méndez y Teresa Lozano, las Towanda Rebels, quieren derribar el "modelo de feminidad" instituido a través de sus cuestionamientos a las ideas tradicionales de la mujer en sus vídeos de Youtube. En su blog discuten cuestiones polémicas como la cultura de la violación, la prostitución, el machismo institucionalizado, la cosificación y el porno.

Las Towanda Rebels aseguran que su lucha es difícil porque han crecido con una mentira: les han dicho que su país es igualitario, cuando no lo es, y esta ceguera dificulta identificar los puntos centrales del problema y combatirlo. Su camino no ha sido fácil. Los trols en línea acuden a su página constantemente para escribir comentarios intimidatorios, pero ellas no han dejado de publicar sus opiniones para discutir cuestiones que consideran importantes.

Margarita Salas, lecciones a golpe de probeta

Investigadora en los años 60 en España. "Lo pasé muy mal porque mi director de tesis, que era un excelente bioquímico, no me consideraba porque pensaba que no valía. Era un poco invisible. Me aceptó por una carta de recomendación", aseguró Margarita Salas en una entrevista a La Sexta. Pero esta científica supo hacerle frente a los obstáculos que supuso ser mujer en ese momento y se convirtió en la pionera de la biología molecular en una España que eran un "desierto científico". Salas ha obtenido distintos galardones como Investigadora europea 1999 por la Unesco y el Premio Rey Jaime I de Investigación en 1994.

Laia Sanz, referente en un espacio masculino

Laia Sanz es una deportista española que por una afición a las motos llegó a convertirse en uno de los mayores talentos del trial a nivel mundial. Su trayectoria estuvo marcada por dificultades, pero ya en 1997 alcanzó su primera victoria en una categoría masculina.

Laura Baena, contra una maternidad desfasada

Esta licenciada en publicidad y relacionas públicas creó el Club de las Malasmadres, una comunidad virtual que nació del éxito de su blog en el que fue vertiendo sus experiencias con sinceridad para romper los estereotipos de la maternidad perfecta.

La falta de tiempo, en primer lugar, y la falta de motivación en segundo lugar, son las dos barreras que mayoritariamente encuentran las Malasmadres para hacer deporte.

Hoy tenemos un reto para ti con #LaHoraDeCuidarse y @DKVSeguros — malasmadres (@malasmadres) October 8, 2019

El club tiene más de 500.000 socias que comparten sus aventuras y desventuras cotidianas. La madre de dos hijas considera que lo fundamental para compaginar las diferentes facetas de la vida es la flexibilidad y la implicación del otro miembro de la pareja ­–el #buenpadre en lenguaje del club–. “Si ellos no se implican, todo es imposible”.

Alejandra Martínez de Miguel, el feminismo viral

La poeta, actriz y psicóloga ha diseccionado canciones machistas para hacer un poemas feministas que han llegado a tener más de dos millones de visitas en sus redes sociales. Alejandra, en una entrevista con la publicación Salto, expresó su firme compromiso con causas sociales a través del arte: “Puedo escribir de amor o de un mal día en la universidad, pero intento que todas mis creaciones tengan siempre una parte de crítica social”.