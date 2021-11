No todo ha sido éxito para Jeff Bezos: así fracasó al lanzar su propio móvil

Amazon es una de las empresas más importantes del panorama actual. Junto con su conocido antiguo CEO y fundador Jeff Bezos, la firma destaca por innovar en diversas facetas de nuestro día a día habiendo supuesto todo un punto de inflexión de la forma en la que concebimos el mundo de las compras o la inteligencia artificial. Sin embargo, hay proyectos que la entidad terminó descartando por falta de previsiones, una ardua competencia en el mercado, o, simplemente, porque terminaron fracasando y cayendo por su propio peso.

Durante años se especuló con la idea de que Amazon sacaría una línea de smartphones con la intención de promocionar su tienda online. Cuando este finalmente llegó al mercado, el pasado año 2014, el sector no lo recibió con demasiado entusiasmo. Se trataba de un dispositivo bastante mediocre que no destacaba en velocidad, calidad ni prestaciones en relación con su elevado precio. En comparación con los afianzados iPhone de aquel entonces, y otra gama de móviles, no trajo nada nuevo.

El 'gadget' se olvidó de la noche a la mañana y supuso uno de los primeros chascos tecnológicos para Bezos. En ese sentido, las ventas del aparato fueron una auténtica ruina para la compañía, ya que provocaron pérdidas de un total de 170.000.000 de dólares en sus arcas. Con un precio en el mercado de 649 dólares por aquel entonces, Amazon se repensó su precio hasta relanzarlo con un irrisorio precio de 199 dólares; algo que alargó su fin en las estanterías de muchos 'retailers' del mundo de la tecnología. El verano de 2014 llegó a tener un precio de 159 dólares, y fue descendiendo hasta quedarse en los nada más y nada menos que 59 dólares a precio de venta.

No justificada un precio tan elevado

Dentro de sus características el móvil estaba construido de plástico, y contaba con una IPS con resolución 720p de 4,7 pulgadas, un Qualcomm Snapdragon 800 y una escasa batería de 2.400 mAh. Algo bastante asequible para la época y que no justificaba para nada el precio tan elevado que tenía. Además, el objetivo final era afianzar la idea en el consumidor de las compras a través del móvil, algo que ha venido con los años. A través de la aplicación integrada Fire Fly, se pretendía cambiar la forma en la que se acudía a las tiendas. Con la cámara se escaneaban los objetos de manera física para poder comprarlos en Amazon, un concepto bastante obsoleto.

Esta misma filosofía pretendía extrapolarse a otros productos de consumo como la música, los vídeos y otra serie de servicios que se podrían encontrar, según sus previsiones, en el portal de Amazon. A pesar de este hecho, Amazon no abandona del todo la idea de desarrollar en algún momento un teléfono inteligente, pero tampoco aclara ninguna fecha de lanzamiento. Asimismo, escanear productos es algo que no tiene bastante sentido, ya que una vez se tiene el producto delante, el cliente siempre tiende a comprarlo de forma inmediata.