La luz por 16 € que te puede ahorrar una multa de 200 en la operación salida del verano

La DGT anunció al principio del verano que los triángulos de emergencia no iban a ser obligatorios en las autovías y las autopistas. Los atropellos de conductores que bajaban del coche para colocarlos han sido el principal motivo para su retirada en estas vías de alta capacidad, mientras que sí siguen siendo obligatorios en el resto.

La sustituta de los triángulos de emergencia es la luz V-16, una luz reglamentaria que se coloca en el techo del coche desde el interior, solo con sacar el brazo por la ventanilla, y arroja un haz de luz hasta más o menos un kilómetro de distancia incluso en condiciones adversas en 360 grados.

Estas luces ya pueden utilizarse como sustitución de los triángulos de emergencia, pero no serán obligatorias ni reconocidas como el único sistema válido de señalización hasta el próximo año 2026. Entonces, los triángulos dejarán de ser aceptados como sistema de señalización de emergencias.

Las luces V-16 ya se comercializan en diferentes plataformas online como Amazon, además de en Correos o en tiendas especializadas. Su coste parte de los 16 euros, pero para poder ser utilizadas deben estar homologadas con la DGT y reunir todas las características técnicas obligatorias, como la posibilidad estar conectadas a la DGT 3.0, ser resistentes al agua y tener una duración de la batería de al menos media hora.

La multa po rno poner ni la luz V-16 ni los triángulos

Durante los viajes de este verano, es obligatorio llevar o una luz V-16 o los triángulos de emergencia para evitar multas de hasta 200 euros, por estar considerado una falta grave no llevar ninguno de estos elementos.

Sin embargo, en autovías o autopistas no serán obligatorios los triángulos. Si no se tiene la luz de emergencia bastará con conectar las luces de emergencia y no salir del coche. Si se tiene, se deberá instalar y conectar debidamente para evitar una sanción del mismo tipo.