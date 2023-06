Estos son los motivos por los que la DGT se llevará tu coche y no te lo devolverá nunca

La presencia de coches abandonados es muy evidente en descampados, aparcamientos de aeropuertos y calles de ciudades y pueblos. La DGT es conocedora de que hay automóviles robados que nunca son reclamados y otros que simplemente tienen unos gastos que sus dueños no pueden afrontar. Es cuestión de tiempo de que estos vehículos se convierten en una molestia para los vecinos y algunos incluso pueden ser un peligro para la seguridad vial. Además, los coches abandonados en el campo contribuyen a la contaminación.

La DGT ya anunció el año pasado una nueva interpretación del artículo 106 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial para agilizar el procedimiento administrativo de los vehículos abandonados en recintos privados. Según las estadísticas, alrededor de 50.000 vehículos son abandonados en las vías públicas cada año y otros 6.000 en talleres, depósitos y aparcamientos públicos. La nueva medida permitirá que estos coches sean llevados a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su desguace y descontaminación.

En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 20.000 vehículos abandonados en diferentes sitios de España, como aparcamientos de centros comerciales, urbanizaciones privadas, garajes privados, comunidades de propietarios y aparcamientos de hoteles. Afortunadamente, los afectados ya no tendrán que recurrir a la vía civil, ya que pueden optar por un procedimiento administrativo más rápido.

Razones por las que la DGT se llevará tu coche y no te lo devolverá nunca

La DGT ha implementado medidas para eliminar los coches abandonados que ocupan los aparcamientos y terrenos baldíos como descampados en España. A partir de ahora, la normativa de recogida de vehículos incluirá también aquellos dejados en lugares de propiedad privada. Estos son los motivos:

Un coche puede ser inmovilizado si no se presentan alegaciones en un plazo de dos meses.

en un plazo de dos meses. Si no se recoge el vehículo después de un accidente o avería , también puede ser retirado.

, también puede ser retirado. Si el vehículo tiene grandes desperfectos y es abandonado en la vía pública más de un mes, también puede ser retirado.

Retirada de vehículo inmovilizado sin alegaciones

Si un coche es inmovilizado por la DGT debido a infracciones graves de tráfico, como conducir en estado de embriaguez o no tener licencia de conducir, y no se presenta alegaciones en un plazo de dos meses, la Dirección General de Tráfico puede tomar medidas y llevarse el vehículo. La inmovilización implica no poder circular con el vehículo hasta que se resuelva el problema.

Si el propietario del coche no presenta ninguna alegación en el tiempo establecido, la propia DGT puede retirar el vehículo con su correspondiente subasta o destrucción.

Retirada de vehículo si no es recogido tras una avería o accidente

Si un vehículo sufre un accidente o avería en la vía pública, las autoridades pueden retirarlo para garantizar la seguridad de los demás conductores. Si el propietario no reclama el vehículo en un plazo establecido, la DGT puede tomar posesión del mismo y decidir su destino final. De esta manera, existe la posibilidad de que la DGT se quede con tu coche si no se realiza los trámites necesarios para recuperarlo.

Retirada de vehículo por el abandono en la vía pública

Cuando un vehículo se abandona en la calle y muestra signos de daño significativo, la Dirección General de Tráfico (DGT) puede intervenir y llevarlo a un desguace autorizado. Sin embargo, las autoridades están obligadas a notificar al dueño y permitirle un plazo para tomar las medidas necesarias.