Las ocho cualidades que te garantizarán ganar dinero durante toda tu vida

Aunque no existen fórmulas mágicas ni atajos para ganar dinero, hay algunas cualidades que, explotadas de la forma adecuada, pueden aportar peldaños más sólidos en el camino hacia el éxito. Cuestiones como la inteligencia emocional o la capacidad de decir 'no' cuando sea necesario son cualidades muy valoradas en el terreno profesional que, además, conducen a la satisfacción personal y el autoconocimiento.

No temas pedir ayuda

Atreverse a pedir ayuda es una muestra de confianza en uno mismo que no está al alcance de todos los perfiles. Lo último que busca un jefe es un empleado que prefiera seguir andando en la dirección equivocada antes que atreverse a reconocer que no controla algún aspecto de su trabajo, y hacerlo requiere humildad y seguridad en uno mismo así que, si tienes esta capacidad... ¡muéstrala!

Empieza a decir 'no'

Negarte a hacer ciertas cosas reducirá tus niveles de estrés y te ayudará a enfocarte en tareas más productivas con las que te sentirás más satisfecho. Acumular deberes que no alimentan tu bienestar ni suponen nuevos peldaños en tu escalera hacia el éxito solo se traduce en nuevos compromisos que te impedirán cumplir con los objetivos que te habías propuesto. Aunque el 'no' pueda parecer un vocablo demasiado fuerte si lo pronuncias a tiempo te sentirás mucho más ligero.

Ejercita tu inteligencia emocional

La forma en que cada uno de nosotros asimila los aspectos sociales que afectan a la toma de decisiones es ese 'algo' intangible y difícil de medir pero que resulta crucial para alcanzar el éxito en cualquier terreno. Se trata de la inteligencia emocional (EQ, por sus siglas en inglés), que determina la manera en que manejamos el comportamiento propio y el de los demás.

Inteligencia Emocional / TalenSmart

Durante años, psicólogos y especialistas han investigado cómo la inteligencia emocional condiciona la trayectoria de los triunfadores, así, en 'TalentSmart' han analizado múltiples perfiles profesionales y han definido la EQ como un factor determinante de éxito. El estudio apunta, de todas las personas que fueron analizadas en su entorno de trabajo, el 90% de los que obtuvieron mejores resultados coincidieron con los que contaban con una EQ más desarrollada. A raíz de sus investigaciones, los especialistas llegaron a otra llamativa conclusión: las personas con una inteligencia emocional más desarrollada estaban menos estresadas... además de engordar tu hucha la EQ contribuirá a alegrar tu día a día.

Aprovecha la 'tiranía' del tiempo

Ahora que la vida laboral se desarrolla a contrarreloj, las personas que saben gestionar su tiempo tienen mucho a su favor. El reloj y su tiranía debe enfocarse de forma que no perdamos la jornada resolviendo múltiples tareas aparentemente urgentes pero sin relevancia real. Aprender a solventar primero lo más esencial nos ayuda a poner toda nuestra capacidad al servicio de lo que realmente importa.

Duerme 'a pierna suelta'

Investigadores de la Universidad de Rochester descubrieron que el cerebro aprovecha el sueño para eliminar sustancias tóxicas del cerebro. Sus conclusiones aseguran que, para que nuestra mente funcione al máximo de su capacidad, no vale dormir de cualquier manera: cuanto más profundo sea el sueño, mejor. Y es que, aunque el debate sobre cuántas horas de sueño son necesarias, sigue abierto, los analistas aseguran que más que la cantidad, debemos lograr calidad en nuestro descanso: dormir solo seis horas puede reactivar nuestra mente si logramos un sueño profundo.

Elige bien cuándo 'morderte la lengua'

Aunque descargar lo que nos molesta de los demás en las personas que nos enfadan pueda liberarnos momentáneamente... después tendremos que enfrentar las consecuencias. Debemos aprender a transmitir lo que no nos gusta de otras personas antes de que estos detalles se acumulen y exploten en un tono impertinente que cause daños irreparables, es decir, comentarlo cuando nos moleste y no cuando nos harte.

En las relaciones, sobre todo en el ámbito laboral, debemos cuidar muy bien qué enfrentamientos merece la pena librar. Cuando solamente respondemos a las emociones, perdemos la capacidad de elegir nuestras batallas, así que, saca a relucir tu parte más cerebral y mantente firme solo cuando la causa sea la adecuada: la mayoría de las veces entenderás que eso conlleva morderse la lengua.

No esperes a que otros lo hagan por ti

El camino hacia el éxito no incluye sentarse y mirar, si quieres triunfar no debes tener miedo a variar tu 'hoja de ruta'. Mantenerte siempre en segunda línea no favorecerá que tu nombre resuene entre los responsables de tu empresa así que, toma el control de aquellas oportunidades que se te presenten y demuestra que eres capaz de ampliar tu catálogo de responsabilidades, si no lo haces ¿cómo podrán distinguir si estás actuando por miedo o por pereza?