Abu Dhabi vende parte de Cepsa con una valoración de 12.000 millones a Carlyle

La segunda mayor petrolera española vuelve a cambiar de manos. El fondo de capital riesgo estadounidense Carlyle ha cerrado un preacuerdo para la compra del 30% de la compañía española de gas, electricidad y petróleo Cepsa al fondo soberano Mubadala de Abu Dhabi. Cepsa, que hace diez años cotizaba en bolsa, fue excluida después de que el fondo emiratí comprase las acciones a la francesa Total y Banco Santander, que tenía en la petrolera una de las joyas heredadas del Central Hispano.

El acuerdo está valorado en unos 3.600 millones de dólares, o unos 3.200 millones de euros, según avanza el diario 'Financial Times', que cita fuentes con conocimiento directo de la transacción. La compraventa no se quedará ahí ya que, como parte del acuerdo, Carlyle se reserva el derecho a comprar hasta el 40% de Cepsa, . La petrolera española es una de las compañías de su sector más grandes de Europa que no cotizan en bolsa y ha tenido a Mubadala en su accionariado desde finales de los 80.

La operación se anunciará este lunes, según el FT. Se calcula que el valor total de la empresa española se eleva a 12.000 millones de dólares, aproximadamente el mismo precio que el fondo Mubadala buscaba antes de un intento fallido de cotización en la bolsa el año pasado, afirmaron las fuentes al diario. Carlyle tendrá al menos dos asientos en la junta directiva, y Musabbeh Al Kaabi, un alto ejecutivo de Mubadala, permanecerá como presidente, según la fuente.

Cepsa produce alrededor de 175.000 barriles por día de petróleo en todo el mundo, incluyendo su participación en dos campos en Abu Dhabi. También opera refinerías y plantas químicas en España y en otros lugares, además de tener una serie de activos generadores de energía. Carlyle presentó una oferta inicial por Cepsa el año pasado, pero fue rechazada por Mubadala, que creía que podría obtener un mejor acuerdo con una colocación en bolsa que descartó a última hora por la baja valoración que obtenía en los procesos previos con la banca de inversión.

OPV frustrada

En verano de 2018, Cepsa inició un proceso de salida a bolsa en España para que su accionista mayoritario, el fondo soberano de Abu Dhabi, pudiese hacer caja. Cepsa quería vender 133 millones de acciones con un rango de 13,1 a 15,1 euros por título con una valoración 100% de entre 7.010 y 8.081 millones de euros, un tamaño medio dentro del Ibex 35. Sin embargo, la falta de apetito de los inversores en un contexto de turbulencias en bolsa frustró los planes del operador energético.

"El accionista vendedor ha decidido desistir de la Oferta de Venta, y en consecuencia, posponer su proceso de admisión a negociación en las Bolsas de Valores Españolas en atención al estado actual de los mercados de valores internacionales (...) Los acontecimientos económicos internacionales más recientes han sembrado una gran incertidumbre en los mercados internacionales de capitales”, explicó Mubadala a la CNMV.