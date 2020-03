Cotización del Dow Jones Industrial Average del 5 de marzo

Día en negativo para el selectivo, que cerró la jornada del jueves 5 de marzo con fuertes caídas del 3,58%, hasta los 26.121,28 puntos. El índice marcó un máximo de 26.671,92 puntos y un volumen mínimo de 25.943,33 puntos. El rango de cotización para el Dow Jones Industrial Average entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,73%.

En los últimos siete días, el índice registra una subida del 1,38% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 1,74%. El Dow Jones Industrial Average se sitúa un 13,13% por debajo de su máximo del presente año (29.551,42 puntos) y un 2,73% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.409,36 puntos).

Tras cierre de la sesión bursátil, los cinco títulos que mejor valoración tienen son: Walgreens Boots Alliance, Inc (+0,18%), Walmart Inc ( -0,73%), Johnson & Johnson ( -1,02%), Chevron Corporation ( -1,36%) y Verizon Communications Inc ( -1,65%). Por otro lado, los cinco valores que peor comportamiento tienen son United Technologies Corporation (-9,06%), The Boeing Company (-8,04%), JPMorgan Chase & Co (-4,91%), The Goldman Sachs Group, Inc (-4,77%) y Exxon Mobil Corporation (-4,41%).

Las cinco empresas más negociadas por volumen de títulos intercambiados son Apple Inc (42,60 millones de acciones), Microsoft Corporation (40,30 millones de acciones), Exxon Mobil Corporation (38,80 millones de acciones), Cisco Systems, Inc (28,90 millones de acciones) y Intel Corporation (28,40 millones de acciones); en cambio las cinco participaciones por volumen de dinero negociado son Apple Inc (12.470,60 millones de dólares), Microsoft Corporation (6.703,10 millones de dólares), The Boeing Company (3.734,10 millones de dólares), JPMorgan Chase & Co (2.341 millones de dólares) y The Walt Disney Company (2.337,20 millones de dólares).

Sigue las últimas noticias de mercados en La Información