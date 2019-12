Cotización de Meliá Hotels International del 12 de diciembre

Meliá Hotels International se negocia a 7,605, de manera que implicó una ganancia del 0,66% comparado con los 7,555 de la jornada anterior.

En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, con este dato corta la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En los últimos siete días, Meliá Hotels International acumula una mejora del 0,26%aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene una bajada del 4,84%.





Meliá Hotels International

Meliá Hotels International S.A. es una empresa que administra, opera, arrienda y franquicia hoteles en todo el mundo. Fue fundada en el año 1956 y tiene su sede en Palma de Mallorca, España. Inicialmente la compañía recibía el nombre de Sol Meliá S.A. hasta que cambió su nombre en junio de 2011.

Meliá Hotels Internacional S.A. controla actualmente 390 hoteles en 44 países diferentes bajo diferentes marcas como Gran Meliá, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSIDE by Meliá y Sol by Meliá. También opera el club de vacaciones Club Meliá, desarrolla y opera propiedades inmobiliarias y participa en casinos o actividades de operadores turísticos.

Además, la compañía tiene una asociación estratégica con Ctrip.com International, Ltd. para proporcionar acceso a ofertas y beneficios de membresía en 400 hoteles administrados en el sitio web y la aplicación móvil de Ctrip.

Sigue las últimas noticias de mercados en La Información