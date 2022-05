"La inflación va a durar y las subidas de tipos no serán de uno o dos trimestres"

COBAS AM

El mercado sigue sin despejar sus dudas por la elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria, que está provocando cambios en la tendencia bursátil. En este contexto, la gestora Cobas AM pone en valor la inversión 'value'. Gonzalo Recarte, responsable del Departamento de Relación con Inversores, Marketing y Comunicación, explica su visión del mercado y sus preferencias para lograr rentabilidad.

Ante un entorno de elevada inflación, ¿cuál es vuestra perspectiva?

Entendemos que el entorno de inflación no es algo que vaya a ser temporal, sino que creemos que va a ser estructural y va a durar durante bastante tiempo. Uno, por las reducciones de tipos de interés que hemos tenido y una situación excepcional y nunca de tipos excesivamente bajos, incluso negativos. Esto ha implicado, a su vez, una ampliación de los balances de los bancos centrales. Guindos ha venido a decir que va el BCE va a dejar de comprar activos y eso tiene un efecto directo sobre la inflación. Y la tercera variable es la masa monetaria, la M3 famosa, que no ha parado de subir.

Entonces, si tendemos a un entorno de normalización, lo que deberíamos de ver es que todo ese crecimiento en el precio de los activos, la capitalización bursátil del S&P se ha multiplicado por tres desde 2007 y los precios inmobiliarios en EEUU están un 40% por encima del 2007, queramos o no queramos, va a derivar en lo que ya estamos viendo: una inflación ya no solo de activos financieros e inmobiliarios, sino también de precios al consumo, que encima se ha visto potenciado por todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Y esto va a perdurar y vamos a tener un entorno de subida de tipos que va a perdurar en el tiempo y no va a ser cuestión de uno ni de dos trimestres.

¿Qué estrategia seguís en este contexto?

A nivel estructural, todo lo que ha pasado en estos últimos meses no implica un cambio radical en el posicionamiento que teníamos en nuestras carteras. Los grandes bloques se mantienen porque la inflación la llevábamos viendo desde hace bastante tiempo. Era inevitable que en un momento u otro hubiera inflación, entonces ya teníamos las carteras muy preparadas para protegernos. De ahí que llevemos un más 12%/13% este año y el Nasdaq un menos 20%. Tenemos el 46% de energía y muy centrada en infraestructuras de gas natural licuado y servicios, infraestructuras y productores de petróleo y gas. Ese 46%, que se ha comportado muy bien estos meses, es lo que nos ha dado la rentabilidad porque es totalmente defensivo frente a la inflación. Son activos reales y es defensivo, el precio va a subir.

¿Ha llegado el momento de la inversión 'value'?

El entorno de tipos de interés extremadamente bajos era un viento de cara para la inversión 'value' porque compramos acciones que creemos que tienen un valor intrínseco mucho mayor del que tienen en el mercado y que tienen un beneficio tangible. ¿Qué ha ocurrido durante estos años? Como el precio del dinero era cero, el mercado iba a sobrevalorar o dar expectativas futuras porque si cualquier empresa tecnológica que a día de hoy no tiene beneficio, te dice que dentro de 20 años va a tener beneficios x, al traerte ese beneficio al presente, como los tipos son cero, puedes pagar cualquier precio por ello. Esto es muy importante.

Ahora, obviamente, en entornos de inflación, el 'value' debería comportarse mucho mejor. Por eso ahora, desde que se anunció la vacuna le sacamos al mercado más del 50% de rentabilidad. Lo que va a pasar es que se va a tender a apreciar más los negocios de ahora, el beneficio de ahora, porque a cualquier cosa futura le vas a tener que descontar la inflación.

¿Dónde buscáis invertir?

Cosas sin deuda. Nuestra exposición, alrededor del 9% en la cartera internacional, en Asia, nosotros lo definimos como defensiva porque son empresas que tienen caja neta, es decir, caja más que deuda e incluso muchas veces, esa caja que tienen es casi igual a la capitalización bursátil. Es defensivo porque el ‘downside’, lo que puede llegar a caer la acción, es muy poco. Hemos incrementado ligeramente el sector 'farma' que ha estado muy penalizado. Como tenemos alguna compañía que se ha revalorizado mucho, la poca rotación que hemos hecho también la hemos incrementado en aquellos valores que se han quedado un poco más rezagados.

¿Veis potencial en la bolsa española después de que en los últimos años se ha quedado rezagado?

Durante años hemos defendido que veíamos más potencial fuera. Es cierto que el mercado español se ha quedado más parado y nuestra cartera española sigue estando un poquito peor pero también súper atractiva. Cada vez encontramos más oportunidades en España. Un ejemplo claro sigue siendo Técnicas Reunidas, servicios de petróleo sigue pesando mucho también en la cartera ibérica. Tenemos también Mapa, que está súper infravalorada y tiene una OPA encima de la mesa. Negocios defensivos clásicos de nuestras carteras ibéricas como Elecnor, que tiene un montón de 'upside'. Materias primas también a través de Atalaya Mining, que ha sido bastante sonada. Una estructura semejante con diferentes nombres y con un potencial ligeramente inferior