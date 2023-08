¿Qué porcentaje del sueldo debo destinar a inversiones en bolsa?

Invertir en bolsa es una alternativa para obtener una rentabilidad de los ahorros. Una opción más rentable en los últimos años debido a la elevada inflación, mientras que los bancos apenas pagaban intereses por los depósitos. Esta tendencia está empezando a cambiar, pero la bolsa continúa siendo la opción elegida por muchos inversores para poder batir a la inflación y perder poder adquisitivo.

El importe a invertir dependerá de la situación financiera y personal de cada inversor y de cuánto sea capaz de ahorrar. No obstante, hay que tener en cuenta que no se deben invertir todos los ahorros, si no que el fondo de emergencia se debe mantener al margen. Se trata de una herramienta clave para la planificación financiera personal.

Según la CNMV son "los ahorros apartados como colchón de seguridad para poder afrontar gastos imprevistos importantes y protegerte en caso de sufrir una pérdida de ingresos por cualquier motivo”. No debes invertir este dinero en bolsa, ya que no se sabe cuándo podrías necesitarlo. Podría ser necesario vender las acciones cuando su valor está bajo, dando lugar a una pérdida.

Decidir el porcentaje

Una vez apartado el fondo de emergencia, para quienes busquen invertir en bolsa se recomienda ahorrar una parte del salario para destinarlo a ello. La clave está en el porcentaje que se ahorra, que varía entre el 20% y el 30%. Una regla habitual es la del 50-30-20, que permite, en primer lugar, controlar los ingresos y también obtener un extra para invertir gracias al ahorro conseguido.

En concreto, divide los ingresos de cada mes en tres categorías: necesidades básicas -alimentación, vivienda, suministros...-, gastos prescindibles–ocio como viajes o restauración, entre otros- y ahorros. A cada una de estas tres categorías se destinará el 50 %, 30% y 20%, respectivamente. De esta manera, una quinta parte de los ingresos mensuales se destinará a ahorros que permitirán cubrir cuestiones futuras. Entre otras, inversión. No obstante, algunos expertos elevan el porcentaje de sueldo destinado a la inversión hasta el 30%.

La elección dependerá del perfil de cada inversor en función de su situación financiera y personal. Para ello, se tendrán en cuenta los objetivos financieros, el nivel de riesgo que puede asumir o el plazo del que dispone para invertir su dinero. Según esto, cada inversor podrá destinar un mayor o menor porcentaje. De hecho, la CNMV recomienda directamente no invertir si hay deudas pendientes que conlleven intereses muy altos. “Seguramente será más aconsejable destinar tus ahorros a bajarlas o eliminarlas, antes de pensar en invertir”, explica el regulador financiero.

Seguimiento de la inversión

Una vez realizada la inversión, es recomendable realizar un seguimiento. “No es ni necesario ni aconsejable estar siempre pendiente de las cotizaciones bursátiles, pero sí conviene vigilar otros aspectos que te pueden afectar, como las perspectivas y evolución del negocio, las variaciones en la estructura de capital de la compañía o su política de dividendos”, indica la CNMV.

La evolución de la inversión también podrá variar en función del nivel de ahorros que vaya consiguiendo el inversor. Si consigue ahorrar más, puede decidir incrementar su inversión o a la inversión. No obstante, en el caso de invertir más dinero, siempre es recomendable diversificarlo para minimizar los riesgos y las posibles pérdidas.