República Dominicana: por qué enferman y mueren turistas en hoteles españoles

En el último año, al menos siete turistas han muerto misteriosamente en hoteles y resorts de la República Dominicana. Un caso en el que se han visto envueltos visitantes principalmente estadounidenses, que ha desatado todo tipo de rumores en el país caribeño y que, incluso, ha provocado que el FBI haya tomado cartas en el asunto y ya esté investigando el caso a conciencia. Además, al menos tres personas enfermaron y tres de las víctimas fallecieron en hoteles españoles, por lo que se han disparado los rumores sobre el motivo detrás de estas muertes.

Más aún, después de que en la última semana se confirmase la muerte de otro turista estadounidense de 55 años, Joseph Allen, quien residía en Nueva Jersey y quien fue descubierto sin vida la mañana del 13 de junio en la habitación del hotel donde se hospedaba en República Dominicana. Y, aunque no existe aparente conexión entre las muertes, tampoco se ha proporcionado una explicación por parte de las autoridades dominicanas, que llevan desde hace un año lidiando con varios extraños casos de muertes.

En este sentido, desde Bahía Príncipe Hotels & Resorts reconocen que en dos de sus complejos se han producido tres muertes de turistas. Primero, el 25 de mayo, falleció "la señora Schaup-Werner, alojada en Luxury Bahia Principe Bouganvile (República Dominicana). A las dos horas de su llegada se encontró indispuesta, activándose los protocolos para estas situaciones. Se dio aviso al servicio médico del hotel, para ser traslada al hospital, pero lamentablemente falleció antes de su traslado" a causa de un infarto, según la cadena hotelera, que asegura que su marido confirmó que padecía antecedentes cardíacos.

Después, el 30 de mayo, el señor Holmes y la señora Day murieron en el Grand Bahia Principe La Romana (República Dominicana). "Los clientes se encontraban alojados en nuestro hotel, y con fecha de salida prevista para día 30 de mayo de 2019. Nuestro personal, al no registrar su salida y siguiendo estrictamente las medidas de protocolo establecidas, accedieron a la habitación encontrando los dos cuerpos sin vida, y sin signo de ningún tipo de violencia", apuntan desde la cadena hotelera.

Paralelamente, este lunes se conocía que cerca de medio centenar de personas enfermaron gravemente en abril después de pasar una semana en el Hotel Riu Palace Maca de Punta Cana. Según 'People', 47 de las 114 personas que participaban en un viaje de grupo enfermaron durante el viaje, especialmente en los días posteriores a embarcar en crucero de vuelta a EEUU. Dana Flowers, organizadora del viaje, apunta que muchos de los afectados siguen sin sentirse bien dos meses después. Ella misma, asegura, perdió algo más de siete kilos en poco más de dos semanas.

Desde la cadena Riu afirman a 'La Información' que el único incidente que se produjo en el citado hotel en abril tuvo que ver con un grupo "de 120 personas, de las cuales tres huéspedes del mismo grupo en el Hotel Riu Palace Macao fueron atendidos por los servicios médicos, con síntomas de una aparente gastroenteritis". Sin embargo, matizan que los huéspedes "venían de haber hecho una salida del hotel" cuando tuvieron que ser atendidos. Por todo ellos, la gran pregunta es: ¿qué pudo hacer enfermar a estos turistas del Riu Palace Macao y por qué han muerto al menos tres huéspedes de los complejos de Bahía Príncipe?

¿Intoxicación alimentaria?

Una de las principales hipótesis que se maneja es que la comida o la bebida en los resorts tenga algún compuesto nocivo para la salud. De hecho, Flowers asegura que el grupo inicialmente atribuyó la misteriosa enfermedad a la intoxicación por alimentos, pero que sus síntomas comenzaron a empeorar. "Fue una de las veces que más enferma he estado, y normalmente no enfermo", asegura. En ese sentido, apunta a que todos los que enfermaron habían nadado en una piscina específica o bebido en el bar de la piscina. Cuando los miembros del grupo pidieron tratamiento médico, Flowers explica que "la mayoría de ellos recibió una vacuna y luego se les prescribió un medicamento para los parásitos. No les hicieron ninguna prueba, simplemente les dieron medicamentos para los parásitos automáticamente". Sin embargo, desde la cadena Riu aseguran que no se procedió a administrar vacuna alguna como tratamiento y

¿Picaduras o enfermedades del trópico?

A pesar de las reticencias de la organizadora del viaje en el que supuestamente se vieron afectadas 47 personas, una de las hipótesis que se manejan es la de que los turistas contrajeron enfermedades del trópico. La explicación es que las autoridades de EEUU no obligan y ni siquiera recomiendan vacunarse para males propios de la zona como el dengue, la malaria, el zika, la leptospirosis, el cólera o el chikungunya. En el apartado sobre vacunas, la página del Gobierno estadounidense que informa sobre trámites y recomendaciones para viajar a la República Dominicana explica que "no son necesarias si se viaja desde EEUU". Por ejemplo, en España, Exteriores sí hace una serie de recomendaciones en este sentido.

¿Alcohol adulterado?

Hay una tercera posibilidad, que es la única que las autoridades dominicanas reconocen como una causa de muerte extendida tanto en el país como en la vecina Haití: el alcohol adulterado de procedencia ilegal. Este tipo de bebidas llevan tiempo dando quebraderos de cabeza al Gobierno dominicano, que estima que un 29% del total de bebidas alcohólicas del país es "ilícito", lo que implica que no solo es ilegal, sino que su destilación puede ser casera y en condiciones de producción tan pésimas que pueden hacer que el alcohol sea potencialmente mortal. De hecho, desde 2017 la policía ha contabilizado al menos una decena de muertes derivadas del consumo de la bebida espirituosa local más popular, conocida como "clerén" o "triculi".