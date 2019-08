Cómo vive una mujer en el municipio con más feminicidios de México

Medio centenar de mujeres del municipio mexicano de Ecatepec, al norte de Ciudad de México y el lugar de su país donde se registran más feminicidios, han marchado para reclamar justicia por la muerte de familiares, amigas o vecinas. Las manifestantes caminaron desde el simbólico Puente de Fierro, obra del arquitecto Gustave Eiffel, hasta el Palacio Municipal de Ecatepec, en el Estado de México, con pancartas reivindicativas, flores y cruces rosas que simbolizaban a las mujeres fallecidas allí de forma violenta, cuyas muertes no se investigan a fondo en la mayoría de los casos.

La señora Ramírez, hermana y tía de una mujer y una niña asesinadas el pasado 21 de abril, pidió en declaraciones a Efe que "las autoridades investiguen este caso como feminicidio, no homicidio", y denunció que con las instituciones del Gobierno "uno tiene que andar detrás de ellos y eso es una humillación". Otra de las presentes, la señora Tiburcio, insistió en que estas marchas tienen lugar "por todas las que no están y por tantas que aún no sabemos dónde se encuentran".

Para ambas, ser mujer en Ecatepec "da miedo porque no sabes si vas a regresar a casa y no sabes quién de las que nos acompañan hoy puede aparecer mañana sin vida", según manifestó Tiburcio. Ramírez también consideró que "ser mujer en Ecatepec es muy peligroso" pero pidió a la gente que esté pasando por el dolor de un feminicidio de una mujer cercana "que buque quien las escuche". "No estamos solas", sentenció.

Cuando las alrededor de 50 manifestantes llegaron al Palacio Municipal, las recibieron las mujeres del Gobierno de Ecatepec, entre ellas la titular del Instituto de la Mujer y Equidad de Género del municipio, que recibió abucheos por parte de las presentes, que exigieron en todo momento hablar con el presidente municipal, Fernando Vilchis, ausente.

Allí leyeron un manifiesto en el que acusaron al Gobierno de Vilchis de no actuar ni siquiera ante "la presión nacional e internacional" en torno a esta lacra que son los feminicidios en un país como México, donde 10 mujeres mueren cada día por esta causa. "Estamos inconformes con la debilidad institucional de este municipio, con la indiferencia de las autoridades, la carencia de medidas concretas, la escasez de resultado y la falta de estadísticas claras", expresó una de las manifestantes.

Aunque exigieron la presencia del presidente municipal para entregarle el pliego petitorio, un portavoz les explicó que el funcionario no se encontraba allí pero que establecerían una cita con él ateniéndose "al día y la hora" que las presentes solicitasen, lo que terminó por suceder.

El Estado de México es una entidad territorial con altos índices de inseguridad sobre la que pesa una alerta de género y durante 2018 registró 112 feminicidios, con lo que ocupa el primer lugar nacional en este delito, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todo el país se registraron 901 casos, según datos oficiales.

La marcha fue convocada a raíz de que un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fuera detenido y apresado el martes por violar a una mujer en las instalaciones de la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia de la capital. "Al ser detenido en flagrancia, el presunto agresor será trasladado este jueves a un Centro de Reclusión de la Ciudad de México en calidad de imputado para solicitar audiencia al juez de control y que sea vinculado a proceso por el delito de violación", explicó entonces la Procuraduría capitalina en un comunicado.

Según medios, la mujer acudió a la dependencia para denunciar que era víctima de amenazas y el agente aprovechó que tenía en su poder datos acerca de ella para amenazarla y someterla a abusos. El agresor fue detenido de inmediato por otros agentes y el jueves entró al centro de reclusión.

Hace dos semanas hubo otra manifestación convocada en la céntrica Glorieta de Insurgentes de Ciudad de México para llamar la atención sobre los recientes casos de violaciones por parte de policías capitalinos. Pese que en un principio la marcha fue pacífica, terminó con destrozos en una estación de transporte público y en el mobiliario urbano.

Días antes, el lunes 12 de agosto, hubo otra protesta por las mismas causas en la que también hubo destrozos, aunque más leves, en la sede de la Fiscalía capitalina, lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tachó de "provocación".

Los días 10 de julio, 3 y 8 de agosto fueron reportados tres casos de violación de mujeres, una de ellas menor de edad, supuestamente por parte de agentes de policía de Ciudad de México, y a raíz de esto comenzaron las protestas en busca de respuestas y justicia.