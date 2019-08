Epstein pasó horas a solas con una mujer desconocida antes de aparecer muerto

El magnate Jeffrey Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda el pasado sábado, pasó al menos dos horas encerrado a solas con una mujer cuya identidad se desconoce y que podría formar parte de su equipo legal. El encuentro tuvo lugar solo un día después de que se retirase al inversor el protocolo de prevención de suicidios en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, pese a que el 23 de julio fue hallaron inconsciente en su celda con marcas en su cuello.

Un abogado asegura bajo anonimato a la revista 'Forbes' que vio a una mujer joven con Epstein el 30 de julio, cuando el financiero -conocido por su inmensa red de contactos entre la élite empresarial y política- fue transferido a la Unidad de Seguridad de la cárcel neoyorquina. "(Los presentes) no podían creerlo, porque era una mujer joven y hermosa", afirma la fuente, que especula con que la mujer formase parte del equipo legal del magnate, quien pagó a miembros de su equipo de defensa para que le visitaran durante casi ocho horas al día. Así, Epstein evitaba estar en su celda y podía permanecer más tiempo en una habitación reservada a las reuniones con abogados defensores, según informó NBC News la semana pasada.

El abogado citado por 'Forbes' asegura que, cuando visitó a Epstein el 30 de julio el letrado principal del magnate, Reid Weingarten, no estaba en el centro penitenciario. Tampoco ninguno de sus otros abogados conocidos. Únicamente la mujer no identificada, quien no parecía portar ningún archivo y vestía de manera informal.

El misterio de la 'abogada' desconocida se suma al resultado de la autopsia al cadáver de Epstein, acusado de crear una red de tráfico sexual de menores, que mostró múltiples fracturas de hueso en el cuello, según el diario The Washington Post. La forense principal de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, llevó a cabo una autopsia el domingo pero indicó que la determinación de la causa de muerte quedaba "pendiente".

Epstein, de 66 años y acusado de crear una red de tráfico sexual de menores hace una década en sus mansiones de Manhattan y Florida, debía recibir visitas de los guardias en la cárcel metropolitana de Nueva York cada 30 minutos. El 'Post' añadió que según expertos forenses, que no identifica, las fracturas múltiples de huesos en el cuello pueden ocurrir en las personas que se ahorcan, particularmente si son de edad avanzada. "Pero son mucho más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento, dijeron los expertos", según el diario.

Sampson señaló en un comunicado que ningún factor aislado en una autopsia puede proporcionar por sí mismo una respuesta concluyente a lo ocurrido. "En todas las investigaciones forenses, toda la información debe sintetizarse para determinar la causa y forma de la muerte", añadió Sampson. "Todo debe ser coherente: ninguna conclusión sola puede evaluarse en el vacío".

Los dos guardias de seguridad de la cárcel que estaban encargados de vigilar la celda de Epstein se durmieron y falsificaron el registro para encubrir su error, según indicó el diario 'The New York Times'.

La muerte de Epstein está siendo investigada tanto por el FBI como por el Departamento de Justicia, cuyo titular, William Barr, ya adelantó que hubo "irregularidades" en la cárcel y que habrá "rendición de cuentas". La muerte repentina y en extrañas circunstancias del magnate ha generado numerosas teorías conspiratorias sobre su fallecimiento debido a los personajes con los que se relacionaba el millonario, como el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, duque de York, o el presidente Donald Trump.