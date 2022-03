Lavrov avisa del peligro de una guerra mundial: "Sería nuclear y devastadora".

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este miércoles que una tercera guerra mundial sería "nuclear y devastadora" una semana después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara la invasión del territorio ucraniano. "La tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. El presidente estadounidense (Joe) Biden, un hombre experimentado, había comentado que la alternativa a la guerra son únicamente las sanciones", ha aseverado Lavrov, según informaciones de agencias de noticias rusas.

Así ha hecho alusión a las declaraciones de Biden, que ha señalado que la única alternativa a la imposición de sanciones sería el "comienzo de la tercera guerra mundial". Este mismo miércoles, Lavrov ha hecho hincapié en que el estatus de la península de Crimea no es negociable. "Crimea es parte de Rusia y no es negociable", ha insistido en relación con el territorio anexionado en 2014 tras la celebración de un referéndum que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.