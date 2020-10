La UE entra en la polémica Erdogan - Macron: "inaceptables" declaraciones

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha criticado este domingo las "inaceptables" palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien cuestionaba el sábado la "salud mental" del presidente francés, Emmanuel Macron, por lo que ha percibido como críticas al islam tras el asesinato de un profesor de Historia a las afueras de París por haber mostrado unas caricaturas de Mahoma.

"Las palabras del presidente Erdogan con respecto al presidente Macron son inaceptables. Pido a Turquía que detenga esta peligrosa espiral de confrontación", ha publicado Borrell en su cuenta en Twitter. Borrell recuerda además la "oferta real" del Consejo Europeo para "relanzar" las relaciones bilaterales, "pero se necesita la voluntad política de las autoridades turcas". "De lo contrario, Turquía estará aún más aislada", ha advertido.

"¿Qué problema tiene Macron con el islam y los musulmanes? Necesita tratamiento de salud mental", afirmó Erdogan este sábdo durante un acto de su Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en Kayseri, en el centro de Turquía. "¿Qué se puede decir a un jefe de Estado que trata así en su país a millones de miembros de una minoría religiosa? Lo primero, una prueba mental", ha añadido. Erdogan incluso ha vaticinado que Macron perderá las elecciones de 2022 "porque no ha conseguido nada para Francia".

Erdogan respondía así a un discurso en el que Macron recriminaba al "separatismo islamista" y apostaba por "imponer el laicismo con firmeza", aunque "sin caer en la trampa (...) de estigmatizar a todos los musulmanes". En el discurso, Macron anunció la escolarización obligatoria desde los 3 años y la prohibición de la educación en casa salvo por motivos de salud, todo ello para evitar el "adoctrinamiento" contra los valores republicanos.

En respuesta a Erdogan, el Palacio del Elíseo ha calificado estas palabras de "inaceptables" tras las "muy ofensivas declaraciones de los últimos días (de Erdogan), en particular sobre el llamamiento al boicot de los productos franceses".

"La indignación y las groserías no son formas (...). Exigimos que Erdogan cambie el rumbo de su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en controversias innecesarias y no aceptamos insultos", indica el comunicado de la Presidencia gala. Además, París ha anunciado la llamada a consultas de su embajador en Ankara, Hervé Magro. El Elíseo ha destacado además "la ausencia de un mensaje de condolencias y apoyo del presidente turco tras el asesinato de Samuel Paty", asesinado en un atentado islamista.

El asesinato el pasado 16 de octubre del profesor Samuel Paty ha conmocionado a Francia, donde más de 250 personas han muerto en ataques perpetrados por islamistas extremistas durante los últimos años. Tras el atentado han sido detenidas 27 personas.