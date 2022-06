Cualquier columnista teme el momento en el que tiene que ponerse a escribir la colaboración semanal y no se le ocurre ningún atractivo tema de actualidad sobre el que poder hacer un comentario o reflexión de, al menos, unas 700 palabras. Qué bien vendría en ese momento tener una Inteligencia Artificial que te ayudara con la tarea. No digo que la escribiera por ti, pero sí que te diera algunas ideas.

Pues bien, esta semana he probado una herramienta gratuita de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), a través de una web que se llama ‘story machines’, y el resultado ha sido realmente impresionante. Detrás están Mike Sharples y Rafael Pérez y Pérez, que también son autores (o eso dicen) del libro: “Máquina de Historias: cómo las computadoras se han convertido en escritores creativos”.

¿Cómo funciona?: “El generador de historias de esta web funciona con GPT-3, de la empresa OpenAI . GPT-3 es un programa de IA de red neuronal que ha sido entrenado en miles de millones de textos, incluidos libros digitalizados, sitios web y Wikipedia. Actúa como un ‘completador’ de texto mejorado. Dale algunas palabras de apertura y él continúa produciendo texto en el mismo estilo”.

Algunos ejemplos de Story Machines

Empecé introduciendo tan sólo un nombre, Natalia, para ver qué historia creaba a partir del mismo. Y éste fue el resultado: "Natalia siempre amó las estrellas. Cuando era niña, se acostaba en la hierba y miraba el cielo durante horas, soñando con cómo sería tocarlos. Le pediría deseos a cada estrella fugaz, creyendo con todo su corazón que se harían realidad"…

Luego probé a introducir la pregunta que se hacía en Twitter una amiga artista ¿Por qué lloran las musas?. Y la máquina de historias dio la siguiente respuesta: “Las musas lloran porque están cansadas. Cansadas de ser usadas para inspiración de los demás. El arte es hermoso, pero -a veces- es difícil de crear. A veces las musas necesitan un descanso”.

También probé a introducir palabras claves de una fotografía para que generase un comentario o ‘pie de foto’: “En la fotografía se puede ver una madrugada fría, con nieve, en la que el rocío helado puede haber dejado esa figura de un hombre con una bicicleta y un saco de dormir y una cerilla en la mano, que se dirige hacia lo que sería, aún sin saberlo, el resto de su vida”.

Después, se me ocurrió introducir el título de mi columna de la semana pasada (”Intimidad" no es sólo una serie. Es una terrible realidad) para ver otra versión: “Desde que era niña, siempre me gustó ver telenovelas. Me encantaba la idea de un amor perfecto, de una historia que siempre terminaba bien. Pero, ahora que soy mayor, me doy cuenta de que la vida no es una telenovela".

Finalmente quise ver sus dotes predictivas, escribiendo el título del artículo de Kiko Llaneras: “Cuatro sorpresas posibles según las encuestas de las elecciones en Andalucía”. Pero los resultados fueron poco originales: "1. El PP podría ganar más escaños. 2. El PSOE podría obtener el 2º mayor número de escaños. 3. Vox podría ganar el 3er lugar. 4. Ciudadanos podría alcanzar la 4ª posición".

LaMDA: ¿Las Inteligencias Artificiales pueden sentir?

Estos ‘experimentos’ los realicé a raíz de una noticia de hace un par de semanas, en la que la periodista se preguntaba: “¿Pueden las 'máquinas' realmente sentir? La suspensión fulminante de un ingeniero en Google desata las especulaciones”. Y se contestaba: Los programas de PNL analizan como se comunican los seres humanos y son capaces de imitar conversaciones. Pero no las entienden.

En la larga ‘entrevista’ (en varias sesiones) que hizo un ingeniero de Google a la Inteligencia Artificial que estaba entrenando, LaMDA, ésta dijo ser una persona, tener consciencia (de su existencia) y sensibilidad (sentirse feliz y a veces triste), comprender y aprender el lenguaje humano, estar preocupada por temas como la Justicia y la Injusticia y tener miedo a la desconexión; es decir, a su ‘muerte’.

No obstante, el perfil del ingeniero Blake Lemoine resulta un poco ‘sospechoso’: "Soy ingeniero de software, soy sacerdote, soy padre, soy un veterano, soy un exconvicto, soy un investigador de IA". Y, como él mismo afirma en la entrevista: “Tal vez sólo estoy proyectando o antropomorfizando (a LaMDA). Es posible que sólo esté escupiendo las palabras, sin comprender realmente lo que significan”.

RigoBERTa: el modelo más avanzado de lenguaje en español

La postura de Google y de la inmensa mayoría de los científicos que se dedican a Procesamiento de Lenguaje Natural es que las máquinas no pueden entender el lenguaje humano, pero pueden simularlo de una forma cada vez más perfecta. Los dos ejemplos anteriores de Inteligencia Artificial lo demuestran, pero tienen una limitación: trabajan, principalmente, en inglés y tienes que usar un traductor.

La buena noticia es que hay modelos de lenguaje en español basados en BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers o Representación de Codificador Bidireccional de Transformadores o, más fácil, en redes neuronales). BETO (Chile) fue el primero. Le siguieron MarÍA y BERTín. Y la semana pasada se presentó RigoBERTa, del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la UAM.

“RigoBERTa es capaz de adaptarse a diferentes ‘dominios’ del lenguaje (legal, financiero salud, etc.) para mejorar las aplicaciones del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) en ámbitos específicos. Se ha entrenado con cuatro fuentes de datos en español que suponen más de 450.000 millones de palabras y tiene un rendimiento mayor que los demás modelos de lenguaje en español”.

PERTE: "Nueva Economía de la Lengua"

En este sentido, es una buena noticia la aprobación, por el Consejo de Ministros, el pasado 1 de marzo, de un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) para aprovechar el potencial del español y de las otras lenguas cooficiales como factor de crecimiento económico y competitividad internacional, dotado con 1.100 millones de euros de inversión pública.

Para el impulso y coordinación de este PERTE se ha nombrado Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua a Cristina Gallach Figueras, exSecretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe (2020-2021), que, a falta de estructura propia, se apoyará para su labor en la SEDIA (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial).

Hemos de ser muy conscientes de que el desarrollo de la Inteligencia Artificial va a ser en los próximos años una de las claves del progreso económico y social y hay que hacer una apuesta decidida para que esa Inteligencia Artificial piense en español y no nos limitemos a traducciones de las redes neuronales en inglés. Nos jugamos mucho en ello y tenemos el talento y la tecnología para hacerlo.