El ataque de risa de Emma García y la astucia de Telecinco

Carmen se atoró. Había telefoneado a un concurso de Telecinco y tenía que elegir, en directo, una letra del panel con el título del programa, 'Viva la Vida'. Pero ella quería la C, porque se llama Carmen. O el 13, pues es su número de la suerte. Y se empecinó en repetirlo. Una y otra vez. ¡La C! ¡El 13! ¡La C! ¡El 13 de Carmen!

Y, claro, a Emma García le dio un ataque de risa. La presentadora intentaba explicar la dinámica del juego, pero Carmen se había quedado en bucle. Probablemente en el galimatías ayudó el retraso sonoro del retorno de su televisor, que tenía puesto a todo volumen. Así que seguía pidiendo la C y el 13, mientras todos los letreros con los créditos del cierre de programa ya habían pasado por la pantalla y Emma García debía despedir porque el control de emisiones daba ya paso al informativo.

El show terminó sin que Carmen hubiera elegido letra alguna del panel, pero, desde casa, había conseguido algo mucho más trascendental en los tiempos que corren: se había hecho viral por su imperfección. Había creado un delirante momento televisivo para la posteridad.

Las cabezas pensantes de Telecinco no iban a dejar escapar tal perla y, como acostumbran, han acabado transformando aquel hilarante caos en ingeniosa virtud. Una semana después, han llevado a la propia abuela al estudio para que terminara lo que no se pudo resolver, esta vez al lado mismo de Emma García.

Jugada redonda. No sólo el programa ha otorgado un desenlace televisivo a la trama de la surrealista llamada que tantos comentarios ha generado, sino que además ha creado una historia entrañable. Perfecto colofón, para una estampa que incluso ha humanizado más a la propia presentadora del show.

El espectador ha podido conocer cómo es la despistada abuela y descubrir que, en efecto, cuenta con una candidez que no entiende de tele. Tanto que cuando se iba por la puerta del Estudio 3 de Mediaset, el mismo en el que se grababa 'Médico de Familia', se escuchaba a Carmen preguntar al personal qué dónde le mandaban los mil euros que, finalmente, había ganado.

Y es que en televisión hay que saber rematar las historias que surgen inesperadamente, mejor aún si tienen esa ingenuidad a prueba de programas en directo. Eso sí, hay que reconocer que el panel de 'Viva la Vida' un poco lioso sí que es, con tanta 'v', tanta 'a' y tanta 'i'. Mucho mejor soltar la 'c' de 'Carmen' y que pase lo que tenga que pasar.

Carmen ya tiene su premio 😂👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/IDRktPxOEh — Mediaset España (@mediasetcom) December 21, 2019

@borjateran