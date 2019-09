El presentador del Telediario: de no tener piernas a la hiperactividad (a veces contraproducente)

Lejos queda ya aquella broma cotidiana de que, tal vez, el presentador o presentadora del 'Telediario' no tuviera piernas.. Siempre sentados, serios, protegidos detrás de una decorativa mesa. Sin embargo, en los últimos tiempos, este protocolo del presentador estático ha mutado. El espectador cada vez cuenta con más impactos audiovisuales y los informativos para actualizarse -menos Telecinco- han ido decidiendo enriquecer sus puestas en escena con más variedad de planos.

El periodista ya se puede mover por el plató, ya sea para explicar mejor un dato con ayuda de una gran pantalla de Leds o para divulgar un acción meteorológica con el golpe de efecto de la realidad aumentada, tan de moda especialmente en el último año. Ese truco visual que, de repente, puede inundar el plató de forma virtual..

El problema surge cuando el presentador del 'Telediario' se empieza a levantar sin justificación y, encima, delante de un diseño de escenografía que no está pensado para tal cometido.. Entonces, no tiene sentido. Es más, es contraproducente, pues parece que el periodista está metido en un claustrofóbico cajón con un fondo desordenado.

Sucede especialmente en los 'Telediarios' de Televisión Española. Los presentadores se levantan más que nunca y una cámara móvil -steady cam- les acompaña. Pero la apuesta no termina de funcionar porque el pequeño estudio de Torrespaña no está distribuido para ello, ni siquiera con ligeros cambios en el decorado. No dispone de altura ni profundidad con el actual set.

Como consecuencia, se desvirtúa la acción y se traspasa un límite visual en el que parece complicado diferenciar si se está ante un informativo o un magacín de tarde. Los protocolos informativos están para evolucionarlos, claro, y los informativos también deben avanzar con las nuevas tecnologías y los cambiantes consumos de la audiencia sin desvirtuar su formato de credibilidad. Porque no hay que caer en la trampa: el foco también de las decisiones escénicas siempre debe estar en sí aporta contexto informativamente, si enriquece el relato, si clarifica los datos o si simplemente desvirtúa la reputación del informativo y la convierte en un show vacío a la caza del impacto exprés.

Un 'Telediario' no es un magacín. No tiene que ser todo el rato entonadamente serio, pero tampoco tiene que transformarse en meros fuegos artificiales de entretenimiento porque sí. Tiene que estar justificado. Y si el presentador se levanta, el set debe estar preparado para ello o si no puede ser contraproducente. Porque lo más crucial de un informativo es plasmar un buen relato. Y un aderezo visual superficial, mal ejecutado, puede también entorpecerlo.