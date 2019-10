La sentencia del procés: así ha cambiado el acceso a la información en directo

La sentencia del procés ha propiciado que las grandes cadenas de televisión hayan modificado su programación habitual. Especialmente TVE que ha variado toda su parrilla matinal. El magacín 'La Mañana', el programa de Máximo Huerta, el espacio de cocina 'Hacer de comer' y 'Corazón' han dado paso a una exhaustiva edición de 'Los Desayunos' en la que se ha digerido todo el caudal informativo en directo. Seis horas y media sin pausas que han continuado, después, con el reposo del 'Telediario' de Ana Blanco.

Uno de los aciertos de TVE ha sido que su programación especial no sólo se ha dado por el canal clásico de La 1, como antaño. La misma señal también se ha emitido por Twitter, Youtube y Facebook. En un tiempo en el que el gran portal de acceso a los medios de comunicación está en las redes sociales, la cadena pública ha sido inteligente al incorporar su directo a las principales plataformas sociales, que es donde el usuario interesado busca la última hora a sólo un clic.

Porque ya nos informamos antes por las redes que acudiendo a los medios tradicionales. Por tanto en las redes sociales deben estar los propios medios tradicionales. Más aún, TVE.

Con esta acción, se protege la influencia de la cadena pública y se adapta a las necesidades de un espectador que quiere poder ver la señal televisiva en directo con facilidad desde su teléfono móvil. Como consecuencia, RTVE ha llegado de una manera intuitiva a los usuarios que no están en casa o no pueden gastar en excesivos datos telefónicos acudiendo desde su smartphone a las webs tradicionales de las televisiones.

Y es que la televisión ya no sólo se consume por la televisión. Pero la función de servicio público de RTVE sigue intacta e incluso con más sentido que nunca. Ahora el reto está en que TVE cuente con los medios para ir más allá de emitir la señal en directo de sus canales tradicionales y contar con la capacidad de lanzar píldoras que divulguen y visibilicen el trabajo que realiza la corporación.

Lejos quedan aquellas épocas en las que los 'Telediarios' tenían protocolos inamovibles. La cadena pública debe ser tan versátil como es su público potencial en las redes sociales. Y lo es en cierto sentido, lo ha demostrado este lunes con la emisión online de la sentencia del procés.

Sin embargo, no es suficiente. RTVE debe desarrollar cuanto antes una línea visual coherente que organice este tipo de emisiones especiales en los diferentes soportes desde los que se emite. No basta sólo con emitir, también hay que explicar de una manera qué, cómo y dónde se está emitiendo. Hay que explicar que la cadena está ahí, a sólo un clic. ¿Cómo se logra esto? Para empezar, creando una nueva iconografía de los 'Telediarios' que sea reconocible por parte del ojo del espectador como eficaz sinónimo de credibilidad.

Una iconografía coherente para ordenar el vaivén de impactos visuales que reúne un informativo, dentro y fuera de la emisión. Desde el grafismo a la coreografía de multipantallas que ya son habituales en cualquier retransmisión y que siempre deben aportar algo y que, en cambio, en TVE parecen más imágenes de relleno que otra cosa. Porque no por mucha pantallita en emisión simultánea se hace un mejor trabajo periodístico. De hecho, a veces es más eficaz apostar por la limpieza de imagen que es más poderosa en tiempos de sobreinformación.

La razón de ser de TVE es digerir la información entre tanto ruido, no aturullar con un aluvión de impactos visuales que, tal vez, no aporten y sólo mareen. El espectador quiere ver lo que sucede, no perderse entre lo que sucede. Ahí es donde TVE debe aportar su sello diferencial. Un paso adelante ha sido lanzarse a la emisión en las redes sociales de referencia. Es la forma en la que la cadena pública siga creciendo y no se quede desconectada del punto en el que está la sociedad.