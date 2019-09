'La Voz Kids' contra 'Got Talent': ¿ganará la ingenuidad infantil al reality sin fin de Telecinco?

Antena 3 estrena esta noche su primera edición de 'La Voz Kids', la gran versión de este talent show de éxito global. Porque los niños transmiten esa todopoderosa ingenuidad que emociona más al espectador. No tienen tantos filtros como los adultos. No sienten que se juegan su futuro a una sola oportunidad. Telecinco conoce la fuerza de este formato y la cadena de Mediaset ha estado lista para disparar ante su inminente llegada, ya fuera con 'Gran Hermano Vip' o, como al final será, con 'Got Talent', que, al final, también regresa esta noche con el as en la manga del humor travieso de Paz Padilla que destaca en el jurado y con una promoción machacona en las pausas publicitarias que hace hincapié en que en este cazatalentos también participan niños salerosos..

Telecinco bloquea a sus rivales sin piedad.. A su favor cuenta que, como cadena líder, ha ido sembrando durante dos décadas una estructura de programación contundente, que va más allá de uno u otro estreno. Todos sus programas huelen a Telecinco, con lo bueno y con lo malo que eso conlleva. Esa homogeneidad ha supuesto un activo para el canal, pues ha fidelizado a un público de base que está en su sintonía pongan lo que pongan. Siempre atentos al culebrón transversal que sostiene la emisora. La cadena al completo se ha transformado en una especie de reality show de sí misma.

Pero, ¿logrará 'Got Talent' ganar a 'La Voz Kids'? 'La Voz' llega sigilosa, ya no crea la expectación de antaño, es un formato adulto, pero los niños haciendo de mayores siempre son un filón de audiencias cuando existe una dinámica de juego potente, como es el caso de 'The Voice'. Los pequeños desprenden una verdad, espontaneidad e ilusión que no transmiten los adultos. Algunos con su ingenua dulzura, otros con sus aires resabiados. Y prácticamente todos enganchan con sus imprevisibles salidas de tono, que aún no entienden el lenguaje políticamente correcto. También con sus prematuras dotes para el arte que les hace más vulnerables y, al mismo tiempo, más magnéticos. Si los vídeos de niños arrasan en visitas en Youtube, la televisión no iba a ser menos con chicos disfrazados de artistas.

Al final, 'La Voz' no es un programa de cantantes, es un show de emociones. Esta característica es clave para el éxito de este talent.. El espacio juega con ello: nos muestra las historias que rodean a los pequeños, la emoción de los padres viendo cantar y la reacción de un jurado ideal con Rosario y Bisbal, que ya son expertos en esta materia.

Aunque, sobre todo, esta primera temporada en Antena 3 del veterano formato brillará más o menos si logra el más difícil todavía: seguir propiciando el asombro del público durante las actuaciones. Y en generar asombro un niño siempre es el rey.

El papel de los niños en televisión ha cambiado: han dejado de protagonizar programas por y para ellos a protagonizar programas por y para los mayores que terminan, como pronto, a las doce de la noche. Pero hay una circunstancia que no ha mutado. España sigue entusiasmada con el folclore que conlleva el niño prodigio.. De tiempos de Joselito y Marisol, pasando por Ana Belén o Parchís. Tanto en cine, como en televisión:'Juego de Niños', 'Menudas estrellas, 'Menuda noche' o 'MasterChef Junior'. Estamos necesitados de espontaneidad en una televisión tan de plástico. Y eso, de siempre, los niños lo regalan. Sin darse cuenta.