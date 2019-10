Quién es Susi Caramelo y por qué se ha convertido en la apoteósica revelación viral

¿Quién dijo que la corrosión estaba en peligro de extinción en la televisión? Susi Caramelo ha aparecido, de repente, para demostrar que no es cierto. Se trata de la nueva reportera de 'Las que faltaban' en Movistar Plus. Curtida en monólogos, sus reportajes callejeros en el canal #0 rápidamente se han alzado como una revelación. Vamos, que se han convertido en virales que es lo que marca ahora si eres revelación o, en su defecto, has roto algo.

En el caso de Susi Caramelo la viralidad ha sido en positivo. No ha "incendiado las redes", ha sido ovacionada por las redes. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Es una mujer que ha recuperado los reportajes ácidamente inteligentes. Su capacidad para cubrir las alfombras rojas con una espontánea sorna que relativiza un mundo de posturas artificiales es la clave de que nos dé tanta risa.

Antes de petarlo, @Susi_Caramelo tuvo que someterse a una dura prueba: SU PRIMERA PREMIÈRE . Un documento inédito que rescatamos exclusivamente para redes, madafacas.



Porque Susi devuelve al reportaje de adulación de celebrities de fiesta una mordacidad inteligente que escasea y que es puro disfrute. El secreto está en que Susi Caramelo se aventura hasta las últimas consecuencias. No hace comedia que se queda a medio gas por si ofende a alguien. Al revés.

Como Silvia Abril o Yolanda Ramos, Susi sale al terreno de juego dispuesta a dejarse llevar como las grandes e imprevisibles cómicas. Pero con la intrepidez inconsciente del novel que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Así, si hace falta, se quita el vestido y deja sus pechos al aire en la era que las redes sociales de cabecera social censuran pechos al aire. Y Movistar Plus lo emite. Y lo remite. Tal vez se han percatado de que Susi Caramelo es más que una chica viral, es pura sátira que abrazar, cuidar y proyectar. Porque su descaro hace la televisión mejor.

Para que luego digan que no hay mujeres cómicas en un país que ya en los ochenta tuvimos a Rosa María Sardá haciendo un show de comedia con entrevistas, música y gags en prime time mucho antes de que otros países de nuestro entorno. Que no las veamos en la tele no es que no existen. Es simplemente que los directivos no las ven en sus círculos, bastantes veces despegados de los movimientos artísticos que movilizan el sistema desde abajo. Susi Caramelo es un ilusionante ejemplo. Porque aún en televisión hay talentos por descubrir que te despiertan una buena sonrisa cuando creías que lo habías visto todo.