'Pasapalabra': claves para que siga triunfando en Antena 3

El pasado mes de octubre, 'Pasapalabra' se esfumó de Telecinco sin posibilidad de despedidas. El Tribunal Supremo obligó a Mediaset “a cesar inmediatamente" la emisión del exitoso concurso. Así la compañía británica ITV recuperaba el poder para vender los derechos de su idea original.

Quedaba en libertad uno de los formatos televisivos con un público más fiel. Y, en una televisión que funciona con unas dinámicas muy previsibles, era cuestión de tiempo que los competidores se quedaran con 'Pasapalabra'. O quizá lo recuperaría Telecinco.

Dicho y hecho. Atresmedia ha llegado a un acuerdo con ITV para volver a emitir el famoso juego que comenzó en la propia Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora y hasta con un cuerpo de baile, que danzaba al ritmo de la sintonía. Entonces, 'el Rosco' era hasta un elemento físico real en el estudio, que rodeaba literalmente a los concursantes. Mucho ha cambiado la televisión desde principios del siglo. Más tecnológica, más dinámica. De hecho, la propia Antena 3 despidió al concurso en 2006. Había perdido fuelle.

Pero Telecinco lo resucitó un año más tarde y triunfó en audiencias con Christian Gálvez al frente. Ahora, la marca de 'Pasapalabra' parece infalible. Su desaparición de la programación ha dejado huérfanos a multitud de seguidores. Pero en los saltos de formatos entre cadenas siempre existe un riesgo, ya que el programa no será tal cual, y otras versiones intentadas por Telecinco no cumplieron las expectativas. Así sucedió con 'Pasapalabra en Familia' con la que Telecinco pretendió competir otro juego de buenas audiencias, 'La Ruleta de la Suerte'. No funcionó la táctica.

¿Qué debe hacer Antena 3 para mantener el vigor de 'Pasapalabra' y llamar la atención de los espectadores que lo seguían en Telecinco? El comunicador que tome las riendas del show será decisivo. Parte del éxito de 'Pasapalabra' en Mediaset ha estado unido a la cercanía de Christian Gálvez. El concurso necesita un rostro que construya fuertes vínculos con el espectador y, no menos importante, con los invitados, especialmente las celebrities que con Gálvez se soltaban por la confianza que genera. En este sentido, Juanra Bonet -que ahora está en 'Boom'- puede ser el que más cualidades atesore para este cometido. Un programa de estas características muta completamente dependiendo de su maestro de ceremonias y la atmósfera que fomenta.

La escenografía también será vital. Debe seguir la línea de Telecinco para que sea identificable para el ojo del espectador. Es más, necesita romper con las tendencias imperantes en los concursos internacionales, que suelen apostar por una iluminación tenue. Ya lo hace Antena 3 también con luz de 'La Ruleta de la Suerte'. Parte del éxito de 'Pasapalabra' es que su plató contiene una luminosa amplitud, que posibilita que los participantes y las cámaras se puedan mover por todo el plató con cierta flexibilidad. No sólo en los puntos donde se presupone que se desarrolla el juego. Debe existir vida más allá de la mesa y el escenario en el que se colocan para responder 'el Rosco'.

Aunque, sobre todo, la batalla se cruzará en torno a los concursantes profesionales. Antena 3 necesita un golpe de efecto con el casting de participantes. Al final, tanto 'Boom' como 'Saber y Ganar' o 'Pasapalabra' se nutren de jugadores que terminan siendo como de la familia, pues se mantienen largas temporadas en el concurso. Incluso se recuperan años más tarde como apariciones estelares. Es lo que llaman 'los magníficos' en 'Saber y Ganar

'Pasapalabra' en Antena 3 no podrá continuar con la trama (y el bote) que quedó interrumpido con el cese de la emisión de Telecinco, que sería lo ideal. Pero sí recuperar a jugadores míticos para lograr trasvase de públicos y que el espectador reconozca el 'Pasapalabra' de siempre desde el minuto uno. Ahí se abre una pelea entre cadenas. Cada canal, intentará retener concursantes profesionales que el espectador conoce y con los que empatiza. Y seguramente Telecinco realizará una táctica sin piedad para despistar y anular el retorno de su ex 'Pasapalabra' con otro producto de primer nivel.

Quizá un buen reclamo para llamar la atención desde Antena 3 sería plantar a integrantes de 'Los Lobos' a competir en 'Pasapalabra'. Porque, que a nadie se le olvide, los empáticos, identificables y espontáneos protagonistas que dan vida a cualquier show son tan relevantes para el éxito del programa como la dinámica del formato en sí.

