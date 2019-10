Telecinco, obligada a emitir por última vez 'Pasapalabra': un varapalo con estas consecuencias

Telecinco ha emitido hoy el último 'Pasapalabra'. No podrá hacer trampas para que su exitoso programa continúe en la parrilla. Ni cambiarlo de nombre, ni llamarlo 'Pasalacabra, ni 'Pasa la palabra'. La cadena ya está condenada en firme por el Tribunal Supremo “a cesar inmediatamente" su concurso estrella, "quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación, por sí o a través de terceros, del programa 'Pasapalabra'”.

Tras su paso de 'Pasapalabra' por Antena 3, la compañía ITV cedía por tres años este famoso en 2009 a Telecinco para su emisión en España. Se trataba de un contrato de 5,4 millones de euros que, sin embargo, fue rescindido por Mediaset, que alegó que habían modificado la estructura del programa y que la famosa prueba final del juego, el famoso 'Rosco', y no eran propiedad de la productora británica. Tampoco el nombre del show, que ya habían registrado para quedarse con la poderosa marca que recuerda la gente.

La batalla legal estaba servida porque los británicos de ITV no pensaban pasar esta vulneración de los derechos sobre la emisión de su formato. Cambiar las pruebas con el paso del tiempo es lógico en cualquier concurso para que evolucione y no significa que la cadena esté haciendo otro programa diferente. Más aún cuando el concurso tiene un tono claro y objetivo bien definido con un desenlace que es el motor del show, como es 'El Rosco'.

Una buena noticia para los derechos de autor: se valora el formato televisivo como el objeto creativo que es

La trampa no es nueva en la pícara televisión. Y la sentencia es una excelente noticia para el respeto de los maltratados derechos de autor en la televisión en España. Por fin, se reconoce un formato televisivo como objeto creativo de propiedad intelectual. Lo que sienta un precedente para evitar las artimañas en las que las cadenas que piensan que pueden desvirtuar la autoría original de una obra introduciendo varios simples cambios en el producto. Así ha sucedido con muchos formatos.

Pero pequeñas (o grandes) modificaciones en el guion no cambian la autoría de los programas. Menos aún en el caso de 'Pasapalabra' con una prueba final tan reconocible que formaba parte de un todo.

Ahora habrá que ver si se llega a un acuerdo con ITV y se salva in extremis 'Pasapalabra' o de lo contrario Telecinco deberá optar por un plan B inminente. La supresión de 'Pasapalabra' es un varapalo para la cadena, ya que daría alas a un rival fuerte como es el concurso 'Boom' en Antena 3. Pero no sólo ese es el problema, también está en juego el liderazgo de los informativos de Mediaset.

Problema para 'Informativos Telecinco'

'Pasapalabra' ha sido clave para el buen rendimiento de los 'telediarios' de Pedro Piqueras. Se retrasaba el final del concurso a las nueve y tantas para que el espectador, atrapado por el interés que genera 'El Rosco', no pudiera cambiar de canal a otro Telediario, pues ya habían empezado las noticias en la competencia y, por tanto, se quedaba a seguir la actualidad informativa desde el principio en Telecinco.

Sin este puntal en la parrilla llamado 'Pasapalabra' con dos millones de fieles seguidores, Mediaset se queda sin el competitivo formato que dejaba atractivo colchón de espectadores a las noticias. Como consecuencia, Antena 3 puede coger más vuelo con un 'Boom' fuerte y Telecinco sufrir en una complicada franja que vertebra el acceso al prime time.

Ahí 'Pasapalabra' se había hecho fuerte con su estrategia de que el espectador sintiera a los concursantes como de la familia. Concursantes que si no se emiten los programas que ya están grabados, se quedarán sin su premio. Porque lo que no se ve por la televisión, no existe. Más aún si depende de la rentabilidad de las cadenas.

Telecinco ha perdido 'Pasapalabra' pero quizá no sea el final de 'Pasapalabra'. ITV tiene ahora la llave.. Y dará el poder del 'Rosco' al mejor postor. Porque 'El Rosco' tiene un rentable tirón entre la audiencia española que sigue vigente gracias a su fórmula trepidante que, además, es sencilla de jugar por el público desde casa. De hecho, el propio 'Boom' de Antena 3 modificó su dinámica y añadió una prueba final para que el colofón de cada edición tuviera más adrenalina, como sucede 'El Rosco'. La idea salió bien, hizo brillar más a 'Los Lobos'. Pero por esas variaciones nadie rompió con los creadores del programa original. Porque 'Boom' sigue siendo 'Boom'. Como 'Pasapalabra' ha seguido hasta hoty siendo aquel 'Pasapalabra' que empezó presentando Silvia Jato en el año 2000...