El Gobierno ultima una ley a medida de CaixaBank para facilitar su salida exprés

El Gobierno llevará este viernes al Consejo de Ministros un decreto ley para facilitar que empresas con sede en Cataluña puedan cambiar su domicilio social de forma exprés. El acuerdo es un 'traje a medida' para que CaixaBank pueda aprovecharse de esta modificación legal y poder trasladar su sede sin tener que someter el acuerdo a su aprobación en la junta de accionistas, según ha adelantado Reuters.



La medida que se estudiará en Consejo de Ministros supondría una modificación de la disposición de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en 2015, que establece que "el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", salvo disposición contraria de los estatutos. Eso es, precisamente, lo que le pasa al banco catalán.



El decreto facilitaría el traslado de sede de la entidad bancaria debido a que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas en junta.



El objetivo de esta medida sería también un salvavidas para otras compañías que quieran salir de Cataluña y en cuyos estatutos no se abre la puerta a un cambio de sede solo con la decisión del consejo de administración. El decreto ley se aprobaría este viernes en Moncloa y entraría en vigor el sábado. Fuentes parlamentarias aseguran que el PSOE estaría dispuesto a convalidarlo en el Congreso.



Este jueves el consejo de administración de Banco Sabadell ha decidido finalmente trasladar su sede a Alicante en la reunión extraordinaria celebrada por la tarde, según informa Efe, ante la incertidumbre que está originando el desafío independentista.



Además, CaixaBank ha confirmado a sus directores territoriales el cambio de sede. La primera opción para trasladar su domicilio es Palma de Mallorca, pero no se descarta la opción de Sevilla. Por tanto, la posibilidad de Madrid parece la menos clara por todo lo que rodea dicha alternativa. Aun así, la fundación de la entidad, presidida por Isidro Fainé, no cambiaría su domicilio social de Cataluña.



Fuentes oficiales de Sabadell ya explicaron que el objetivo del cambio de sede social sería garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE).



El traslado ha podido realizarse sin necesidad de convocar una junta extraordinaria de accionistas, pues los estatutos de la entidad catalana así lo contemplan. Este cambio supondrá también que el pago de impuestos de la sociedad se lleve a cabo en la ciudad que albergue la nueva sede del banco, en este caso Alicante.